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Typelevel Scala 2.12.1

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Выпущена новая версия форка тулчейна языка программирования Scala от компании typelevel.

Данный форк поддерживает бинарную совместимость с апстримом и гарантирует, что изменения, попадающие в релиз будут синхронизированы с ближайшим релизом Lightbend Scala (апстримом).

Основные изменения:

  • Ускорена компиляция индуктивных неявных преобразований (inductive implicits).
  • Добавлен полиморфизм родо́в (kind polymorphism).
  • Появилась возможность настраивать импорты по умолчанию.
  • Сигнатуры типов с двумя параметрами теперь по умолчанию печатаются в инфиксной нотации.
  • Списки, разделяемые запятой теперь можно завершать конечной запятой (trailing comma).
  • Литералы теперь могут быть использованы в качестве идентификатора типа.
  • Улучшен вывод информации об ошибках экстракторов, защитных выражений (guards) и непокрытых трейтов (unsealed traits).

>>> Подробности

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Проверено: maxcom ()
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