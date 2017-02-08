Typelevel Scala 2.12.1

Выпущена новая версия форка тулчейна языка программирования Scala от компании typelevel.
Данный форк поддерживает бинарную совместимость с апстримом и гарантирует, что изменения, попадающие в релиз будут синхронизированы с ближайшим релизом Lightbend Scala (апстримом).
Основные изменения:
- Ускорена компиляция индуктивных неявных преобразований (inductive implicits).
- Добавлен полиморфизм родо́в (kind polymorphism).
- Появилась возможность настраивать импорты по умолчанию.
- Сигнатуры типов с двумя параметрами теперь по умолчанию печатаются в инфиксной нотации.
- Списки, разделяемые запятой теперь можно завершать конечной запятой (trailing comma).
- Литералы теперь могут быть использованы в качестве идентификатора типа.
- Улучшен вывод информации об ошибках экстракторов, защитных выражений (guards) и непокрытых трейтов (unsealed traits).
>>> Подробности