Typelevel Scala 2.12.1

Выпущена новая версия форка тулчейна языка программирования Scala от компании typelevel.

Данный форк поддерживает бинарную совместимость с апстримом и гарантирует, что изменения, попадающие в релиз будут синхронизированы с ближайшим релизом Lightbend Scala (апстримом).

Основные изменения:

Ускорена компиляция индуктивных неявных преобразований (inductive implicits).

Добавлен полиморфизм родо́в (kind polymorphism).

Появилась возможность настраивать импорты по умолчанию.

Сигнатуры типов с двумя параметрами теперь по умолчанию печатаются в инфиксной нотации.

Списки, разделяемые запятой теперь можно завершать конечной запятой (trailing comma).

Литералы теперь могут быть использованы в качестве идентификатора типа.

Улучшен вывод информации об ошибках экстракторов, защитных выражений (guards) и непокрытых трейтов (unsealed traits).

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