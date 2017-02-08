После 16-летнего перерыва вышла новая версия GNU gradebook

После 16-летнего (релиз 0.91 состоялся в апреле 2000 года) перерыва в разработке, вышел GNU gradebook 0.92. GNU gradebook — это виртуальный «классный журнал», приложение для работы с информацией об учениках и отслеживания их оценок.

Главным изменением в новой версии стал переход интерфейса на GTK3 (до этого использовался GTK1), и избавление проекта от GNOME1-зависимостей. Также была изменена лицензия — с GPLv2 на GPLv3. Помимо этого, была добавлена возможность изменить размер окна, произведены оптимизации кодовой базы и прочие мелкие улучшения (например, слово «sex» в пункте интерфейса заменено на «gender»).

На момент написания новости страница этого проекта на сайте GNU ещё не была обновлена, несмотря на то, что релиз уже состоялся.

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