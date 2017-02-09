Выпуск Chrome OS 56

Компания Google обновила стабильный канал Chrome OS и свободного проекта Chromium OS, основанной на Gentoo Linux и системе инициализации upstart, открытых компонентах и web-браузере Google Chrome. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, также Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач.



Chrome OS 56 доступна для всех актуальных моделей Chromebook, кроме ASUS Chromebook Flip C100PA, Google Chromebook Pixel (2015) и Acer Chromebook R11. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM на основе исходных кодов Chromium OS. Исходные тексты Chromium OS распространяются под лицензией Apache 2.0.



Основные изменения:



Обновление Chromium до 56.0.2924.87 (версия платформы 9000.82.0).

Обновлён ScreenVox

Реализовано отдельное обновление Flash Player.

Дизайн панели задач (shelf) и системное меню теперь соответствуют Material Design.

В системном лотке реализованы отдельные пиктограммы для различных типов Bluetooth-устройств.

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