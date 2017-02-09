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Прекращена поддержка LTS-ветки Linux 3.18

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Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman), отвечающий за поддержку этой ветки, представил её последнее обновление. Пользователям рекомендуется перейти на актуальные LTS-ветки 4.4 или 4.9, которые будут поддерживаться до февраля 2018 и января 2019.

Релиз Linux 3.18 состоялся в декабре 2014 года и официально поддерживался более двух лет. Ветка 3.18 продолжает использоваться в некоторых актуальных прошивках на базе Android и ChromeOS, но портировать исправления с устранениями уязвимостей теперь придётся самим производителям.

Кроме веток 4.4 и 4.9 также продолжается сопровождение LTS-веток 4.1, 3.16, 3.12, 3.10, 3.4 и 3.2.

  • Ветка 4.1 будет поддерживаться до сентября 2017 (сопровождает Sasha Levin, работающий в Oracle).
  • Ветки 3.16 и 3.2 будут поддерживаться до апреля 2020 и до мая 2018 (поддерживает Ben Hutchings из Debian).
  • Ветка 3.12 будет обновляться до мая 2017 (поддерживает Jiri Slaby из SUSE).
  • Ветка 3.10 просуществует до октября 2017 (поддерживает Willy Tarreau, автор HAProxy).
  • Ветка 3.4 будет обновляться до апреля 2017 (поддерживает Li Zefan из компании Huawei).

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Проверено: Shaman007 ()

И вот что интересно. Всё какие-то люди из хороших кампаний на хороших должностях и окладах. Вот ни одного водителя маршрутки из Красногорска, погроммирующего вичирами. Мой мир разрушен'

lenin386 ★★ ()
Последнее исправление: lenin386 (всего исправлений: 2)
Ответ на: комментарий от lenin386

И вот что интересно. Все какие-то люди из хороших кампаний на хороших должностях и окладах. Вот ни одного водителя маршрутки из Красногорска, погроммирующего вичирами. Мой мир разрушен'

товарищ вы заблудились?

anonymous ()
Ядро Linux