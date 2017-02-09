Прекращена поддержка LTS-ветки Linux 3.18

Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman), отвечающий за поддержку этой ветки, представил её последнее обновление. Пользователям рекомендуется перейти на актуальные LTS-ветки 4.4 или 4.9, которые будут поддерживаться до февраля 2018 и января 2019.

Релиз Linux 3.18 состоялся в декабре 2014 года и официально поддерживался более двух лет. Ветка 3.18 продолжает использоваться в некоторых актуальных прошивках на базе Android и ChromeOS, но портировать исправления с устранениями уязвимостей теперь придётся самим производителям.

Кроме веток 4.4 и 4.9 также продолжается сопровождение LTS-веток 4.1, 3.16, 3.12, 3.10, 3.4 и 3.2.

Ветка 4.1 будет поддерживаться до сентября 2017 (сопровождает Sasha Levin, работающий в Oracle).

Ветки 3.16 и 3.2 будут поддерживаться до апреля 2020 и до мая 2018 (поддерживает Ben Hutchings из Debian).

Ветка 3.12 будет обновляться до мая 2017 (поддерживает Jiri Slaby из SUSE).

Ветка 3.10 просуществует до октября 2017 (поддерживает Willy Tarreau, автор HAProxy).

Ветка 3.4 будет обновляться до апреля 2017 (поддерживает Li Zefan из компании Huawei).

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