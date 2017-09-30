Поддержка ядра Linux 4.4 будет продлена

Google объявила на конференции Linaro Connect 2017 объявила о намерении продлить поддержку ядра до 2022 года. Продление поддержки ядер позволит упростить сопровождение устройств на базе Linux и увеличить их жизненный цикл. Интерес Google к LTS-ядрам связан с проектом Treble, в рамках которого развивается прослойка для отделения поддержки оборудования от версий Android. В настоящее время формирование обновлений для Android-прошивок для устройств Google производится в течение трёх лет. В качестве базиса для используемого в Android модифицированного ядра применяется обычное LTS-ядро, срок поддержки которого обрывается до завершении жизненного цикла прошивки. Компания Google намерена синхронизировать срок поддержки LTS-ядер со сроком поддержи ядер из прошивок Android, взяв в свои руки сопровождение.

Ядро Linux 4.4 на данный момент поддерживается Greg Kroah-Hartman до 2019 года, а также компанией Canonical до 2021 года - срока окончания поддержки Xenial Xerus. Представители Google уже договорились с Грегом Кроа-Хартманом (Greg Kroah-Hartman), отвечающим за поддержку стабильной ветки ядра Linux и обеспечивающим двухлетнее сопровождение LTS-ядрам. С Canonical пока еще переговоров не было. Следующим LTS-релизом станет ядро 4.14, которое при участии Google будет сопровождаться до 2023 года. Ядро будет поддерживаться на общих основаниях, т.е. останется общедоступно, не будет содержать специфичных для Android изменений и продолжит поставляться через kernel.org. Список поддерживаемых ядер на данный момент:

4.14 - поддержка до ноября 2023 года (первые два года поддерживает Greg Kroah-Hartman, а затем Google);

4.4 - поддержка до февраля 2022 года (до февраля 2018 поддерживает Greg Kroah-Hartman, а затем Google), параллельно осуществляется поддержка Canonical до 2021 года

4.9 - поддержка до января 2019 года (поддерживает Greg Kroah-Hartman), параллельно идет поддержка в Debian ядра, сроки неизвестны.

4.1 - поддержка истекает в октябре 2017 (сопровождает Sasha Levin, работающий в Oracle);

3.16 - поддержка до апреля 2020 (поддерживает Ben Hutchings из Debian);

3.13 -поддержка до апреля 2019 в рамках Trusty Tahr.

3.10 - поддержка до мая 2027 года RedHat в рамках RHEL 7.

3.2 - поддержка до мая 2018 г. (поддерживает Ben Hutchings из Debian);

2.6 - поддержка до 2023 года в рамках RHEL 6.

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