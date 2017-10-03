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НовостиOpen Source

NixOS 17.09 Hummingbird

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Увидел свет новый релиз дистрибутива NixOS. Особенностями NixOS являются: «чисто функциональный» пакетный менеджер Nix, а также собственная система единой конфигурации. Предоставляются установочные образы на основе KDE Plasma 5 и облегчённый консольный вариант.

Основные изменения:

  • GNOME обновлён до версии 3.24, KDE Plasma до 5.10, KDE Applications до 17.08.1 и KDE Frameworks до 5.37. Python 3 обновлён до версии 3.6;
  • механизм управления пользователями теперь ведёт учёт освобождённых UID/GID, соответственно однажды занятый UID/GID не может переиспользоватся другим пользователем/группой;
  • изменено управление настройками SSL для модуля services.nginx. Опция enableSSL переименована в onlySSL для большего соотвтествия своей сути. Также добавлена опция addSSL для использования общей конфигурации для виртуальных хостов с использованием SSL и без;
  • добавлено 72 новых сервиса (полный список);
  • Из состава репозитория Nixpkgs удалены пакеты: compiz, wvdial, aiccu и fanctl.
  • Прекращена поддержка ядер на основе Grsecurity/PaX в связи предоставлением наборов патчей для ядер младше 4.9 только для подписчиков Grsecurity (подробности).
  • Поддержка тачпадов теперь по умолчанию предоставляется с помощью libinput в связи с устареванием synaptics.

>>> Подробности

чисто функциональный» пакетный менеджер Nix

Как этим пользоваться?
Вот просто интересно, пакетный менеджер в котором ничего нет (нет, что то там все таки есть, только непонятно что это и зачем), который при обновлении пакетной базы (в которой ничего нужного нет) делает вот так вот: ...(у-ууууу-уууууу-уу-ууууууууууууу), кулером процессора.

Ну и самое главное непонятно как-чего-куда в нем ставится и как этим пользоваться.

Сколько менеджеров пакетов ковырял (cabal, pip, npm, brew) всегда было все более-менее понятноб а тут как то не удалось.

uin ★★ ()
Ответ на: комментарий от uin

Сколько менеджеров пакетов ковырял (cabal, pip, npm, brew) всегда было все более-менее понятноб а тут как то не удалось.

Так ведь пишут, мол

The Purely Functional Linux Distribution

Ты чего-то другого ждал?

Odalist ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от uin

Почему сразу плохими — просто мейнтейнеров не хватает, из-за чего, например, Rust до сих пор имеет версию 1.17 и много всего перманентно сломано, но прогресс в этом направлении явно есть.

Softwayer ()
Open Source