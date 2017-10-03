NixOS 17.09 Hummingbird

Увидел свет новый релиз дистрибутива NixOS. Особенностями NixOS являются: «чисто функциональный» пакетный менеджер Nix, а также собственная система единой конфигурации. Предоставляются установочные образы на основе KDE Plasma 5 и облегчённый консольный вариант.
Основные изменения:
- GNOME обновлён до версии 3.24, KDE Plasma до 5.10, KDE Applications до 17.08.1 и KDE Frameworks до 5.37. Python 3 обновлён до версии 3.6;
- механизм управления пользователями теперь ведёт учёт освобождённых UID/GID, соответственно однажды занятый UID/GID не может переиспользоватся другим пользователем/группой;
- изменено управление настройками SSL для модуля
services.nginx. Опция
enableSSLпереименована в
onlySSLдля большего соотвтествия своей сути. Также добавлена опция
addSSLдля использования общей конфигурации для виртуальных хостов с использованием SSL и без;
- добавлено 72 новых сервиса (полный список);
- Из состава репозитория Nixpkgs удалены пакеты: compiz, wvdial, aiccu и fanctl.
- Прекращена поддержка ядер на основе Grsecurity/PaX в связи предоставлением наборов патчей для ядер младше 4.9 только для подписчиков Grsecurity (подробности).
- Поддержка тачпадов теперь по умолчанию предоставляется с помощью libinput в связи с устареванием synaptics.
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