NixOS 17.09 Hummingbird

чисто функциональный» пакетный менеджер Nix



Как этим пользоваться?

Вот просто интересно, пакетный менеджер в котором ничего нет (нет, что то там все таки есть, только непонятно что это и зачем), который при обновлении пакетной базы (в которой ничего нужного нет) делает вот так вот: ...(у-ууууу-уууууу-уу-ууууууууууууу), кулером процессора.



Ну и самое главное непонятно как-чего-куда в нем ставится и как этим пользоваться.



Сколько менеджеров пакетов ковырял (cabal, pip, npm, brew) всегда было все более-менее понятноб а тут как то не удалось.