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SUSE Linux Enterprise 12 SP3

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Компания SUSE представила выпуск SUSE Linux Enterprise 12 SP3. Пакеты из данного выпуска уже положены в основу Opensuse 42.3. Suse Linux Enterprise включает в себя следующие редакции:

  • Desktop. Дистрибутив для настольных рабочих станций. Флагманская среда - Gnome 3.
  • Server. Дистрибутив для серверов.
  • High Availability Extension
  • Point of Service
  • Real Time Extension Дистрибутив доступен бесплатно после регистрации, триал 60 дней. Также можно использовать локальный загрузочный DVD-образ с полным локальным DVD-репозиторием всегда. Также обновлено ядро Linux до 4.4. Версии системных компонентов остались прежними, основные изменения коснулись виртуализации и поддержки нового оборудования. Подробнее:
    • Добавдлен драйвер ibmvnic для сетевого контроллера vNIC (Virtual Network Interface Controller) с реализацией технологии виртуальных сетей PowerVM. При применении совместно с SR-IOV NIC новый драйвер позволяет обеспечить управление пропускной способность и качеством сервиса на уровне виртуального сетевого адаптера, существенно снижая накладные расходы в результате виртуализации и уменьгая нагрузку на CPU;
    • Поддержка спецификации AMD Scalable MCA (SMCA), определяющей технику журналирования сведений об ошибках, возникающих в оборудовании;
    • Репозитории с обновлениями ядра для системы горячего наложения патчей kGraft теперь разделены для каждого сервис-релиза SUSE Linux Enterprise;
    • Добавлена поддержка процессоров Intel Kaby Lake и сопроцессоров Intel Xeon Phi с кодовым именем «Kights Landing», а также новых редакций процессоров AMD EPYC и Ryzen; Обеспечена полная поддержка архитектуры Intel OPA (Omni-Path Architecture) и возможность задействования оборудования Host Fabric Interface (HFI) для высокоскоростного обмена данными в кластере между вычислительными и узлами и узлами ввода/вывода;
    • Добавлен драйвер для графических чипов Matrox G200eH3, применяемых в серверах HPE Gen10;
    • Systemd теперь единственная система инициализации в Opensuse. Поддержка сторонних систем инициализации прекращена;
    • Обновлён драйвер HPE watchdog, в котором появилась поддержка серверов HPE Gen10;
    • Расширена поддержка памяти NVMe (Non-Volatile Memory Express) и NV-DIMM (Non-Volatile Dual In-line Memory Module);
    • При выполнении в yast операции clone_system теперь создаётся XML-файл AutoYaST, отражающий точное состояние снапшотов в разделах Btrfs;
    • В YaST по умолчанию отключено автоматического обновление состояния локальных репозиториев (на USB-накопителях, жестких дисках или заданных через URL dir://);
    • В Snapper добавлена поддержка режима работы без DBus, включаемого опцией"--no-dbus";
    • Добавлена возможность использования AutoYaST для настройки клиента системы централизованного управления конфигурацией Salt;
    • Автоматизирован процесс удаления снапшотов, создаваемых для отката транзакций пакетного менеджера. Ранее данный процесс необходимо было производить вручную, что могло привести к переполнению хранилища;
    • В гирпервизор KVM добавлена поддержка технологии AVIC (Advanced Virtual Interrupt Controller), поддерживаемой новыми процессорами AMD для предоставления гостевым системам виртуальных контроллеров прерываний LAPIC;
    • Обеспечено предоставление уникальных и неизменных идентификаторов функций PCI;
    • Добавлены драйверы для SoC: AppliedMicro X-Gene 3, Cavium ThunderX2 CN99xx, HiSilicon Hi1616, Marvell Armada 7K/8K, Qualcomm Centriq 2400 и Rockchip RK3399 ;
    • В Samba включены средства для интеграции с контроллером домена Active Directory Windows 7 и предоставлена версия для кластерных конфигураций.

>>> Подробности



Проверено: Shaman007 ()
Ответ на: комментарий от dinn

Круто же (сарказм).
ПС: можно было бы и в новости упомянуть, что этот релиз сделан максимально совмещенным в плане кодовой базы с openSUSE 43.3.
Не знаю как остальных, у меня были неудобства связанные с тем, что если что-то работает в openSUSE X, то это не обязательно значит, что оно будет работать в SuSE X'.

sphericalhorse ★★★ ()
Последнее исправление: sphericalhorse (всего исправлений: 1)

Systemd теперь единственная система инициализации в Opensuse. Поддержка сторонних систем инициализации прекращена;

Эту говносистему можно закапывать.

dzidzitop ()
Ответ на: комментарий от anonymous

И? То что можно поставить КДЕ из официально не поддерживаемых реп все равно противоречит тому, что в новости.

Основа SUSE Enterprise - это GNOME.

fornlr ★★★★★ ()
Последнее исправление: fornlr (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от fornlr

1. это официальные репы, просто ветка текущая на данный момент.
2. на установочном диске кеды имеются, так же есть возможность на этапе установки сменить устанавливаемое ДЕ

Dead_Mozay ()
Ответ на: комментарий от Dead_Mozay

1. Нет. Они сделаны пионерами с боку припеку.

Package Hub contains packages built by the openSUSE community for SLE12 using OBS so you should be warned that they’re not supported by SUSE.

2. На каком диске? OpenSUSE и SUSE Enterprise - это разные вещи.

fornlr ★★★★★ ()
Последнее исправление: fornlr (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от fornlr

Это фактически клоны, после выхода openSUSE Leap. С ветки 15.х - будут полными клонами. Это затеяно, чтобы подписи к пакетам были одинаковыми у обеих веток. KDE имеется на устоновочных носителях SLE. Правда выбор DE там не так прозрачен, как в openSUSE: его придётся менять на последнем этапе, когда установщик покажет сводку. Нужно просто кликнуть на список ПО и переставить галочки. Не вижу тут ничего криминального - это стремление любого промышленного вендора к стандартизации своего продукта, потому и GNOME. Однако он у SUSE своего своеобразного вида. Пользуюсь и SLED (на работе) и openSUSE (дома). Пока единственный дистрибутив, который готов предоставить реальные решения для ПК. Но, это просто моё частное мнение, не судите.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от fornlr

Ого, я и не знал. Думал, что в SLED всегда KDE были. А их из этого пристанища выкинули, оказывается.

Интересная ситуация. Всё, KDE мёртво для enterprise'а, получается.

EXL ★★★★ ()
Последнее исправление: EXL (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от Dead_Mozay

И где это? Скачал SLED 12 SP3, нет KDE:

http://esxi.z-lab.me:666/~exl_lab/screens/SLED_12_sp3_no_kde.png

Более того, в Release Notes нет ни единого упоминание про KDE:

https://www.suse.com/releasenotes/x86_64/SUSE-SLED/12-SP3/

Только про GNOME.

И ещё, в SUSE Linux Enterprise Workstation Extension судя по названиям приложений:

* Evolution
* Pidgin
* Shotwell
* Rhythmbox

Тоже используется GNOME.

Получается, даже SUSE дропнула KDE, эх.

EXL ★★★★ ()
Ответ на: комментарий от fornlr

Ничего подобного :)

Что 4, что 5 кеды на OpenSUSE живут отлично. У меня на ноуте это чуть ли не единственный дистрибутив Linux, который работает корректно со всеми Fn комбинациями и всем остальным.

CryNet ()
Ответ на: Ничего подобного :) от CryNet

Да-да.

Где-то три года я тыкал палкой OpenSuse - это был единственный дистрибутив, который не смог поднять интернет как клиент DHCP, гуевая КДЕ переключалка не работала - надо было лезть в YAST.

Ну то раньше. Пробовал сейчас поставить OpenSuse Leap на VirtualBox. Всегда при установки выдает «Yast2 Error install package СЛУЧАЙНОЕ ИМЯ no space left on device». Кнопка «Retry» помогает. Что место откуда-то появилось? :D Какая-то видать гонка ресурсов с Btrfs, которая по дефолту. Как было жутким глюкодромомом, так и оcталась.

C SLED все вот нормально, видать не зря от туда и KDE выкинули - все же стабильность для них важна.

fornlr ★★★★★ ()
Последнее исправление: fornlr (всего исправлений: 1)

Смотрю куча специалистов обсуждают SLES 12 SP3 и его преимущества ставя себе на хоум машину open suse... и обсуждают графику.... которая так необходима на Enterprise серверах хайенда.... молодцы, так держать. Обсуждая яст и виртуал бокс... Я вижу у таких «специалистов» не модно ставить sles убирая все галочки со всех пакетов и доставляя только необходимые в работе. И то, что yast кривой им даже в страшных сказках не рассказывали. Они привыкли хавать ошибки яста как само собой разумеющееся. И где же им знать, что yast всего лишь оболочка на командную строку, как раз для тех кто не понимает как все работает. Не то, что нынешнее племя... По делу господа по делу. Не трогали SLES, не умеете работать без GUI, работаете из под винды на эмуляторах, о sles знаете, только, что это платная копия opensuse - идите в другие соответствующие разделы. Путного вы еще ничего не сказали. Я к стати завтра буду тестировать как пройдет апгрейд сервисгарда на 12.3 и как начинать трясти саппорт HP и SLES оплаченный конечно, заранее.

Shinma ()
Ответ на: комментарий от Shinma

Уважаемый эксперт (сарказм), у нас тут терки из-за вранья про КДЕ в новости. А так оно и понятно, что десктопная часть сделана на тяп-ляп.

fornlr ★★★★★ ()
Последнее исправление: fornlr (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от Shinma

Как бы у SUSE не только сборки дистрибутива под Enterprise-сервера имеются, но и ещё Desktop и Workstation Extension редакции. Вот их и обсуждаем, они даже в этой новости на первое место поставлены.

EXL ★★★★ ()

Моей первой сусей был 10.1. Именно этот дистрибутив линукса убедил меня перейти с Windows на Linux. В версии 10.1 была масса программ, которых не было в Мандрейке (например Amarok), а «центр управления» был ещё сложнее (и функциональнее), чем в ней же. Когда я потом попробовал Ubuntu, в ней были только консольные утилиты, поверх которых и работали GUI мандривы и суси. Поэтому Ubuntu воспринималась мной как шаг вперёд, к изучению системы дальше - тогда как большинством считалось, что она наоборот, проще. А ещё для 10.1 была замечательная мануалка со шрифтами из винды.

Я пробовал несколько последующих релизов, могу по памяти назвать изменения в каждом. Но это не интересно. Особенно понравился релиз 11.2 - такое ощущение что в этот релиз вошли изменения, которые должны были попасть ещё в предыдущие релизы. Но так как SLES11 базировалась на 11.1, то их временно не принимали ради стабильности и энтерпрайзности.

С версии 11.3 начались какие-то деструктивные изменения. Сначала по-мелочи, потом по-крупному. Ну, во-первых, ext4. Полезная вещь, но был небольшой скандал вокруг GNOME и KDE. В режиме data=ordered, если нажать Reset во время загрузки системы, журнал не отрабатывал как надо. Теодор Цо сказал, что авторы этих DE надеялись на поведение ФС ext3, а, так как в ext4 - асинхронная запись, то DE думало что данные уже физически записаны, в то время как ещё нет. Вот данные и терялись. «Пока авторы ещёне пропатчили DE, отключите асинхронную запись, но без неё преимуществ в скорости по сравнению с ext3 практически нет». Чё?

Потом, скандал вокруг Коливаса. Когда Инго Молнар не брал его планировщик раз за разом, а потом сделал тот же самое, но написанное с нуля. Вошло в 2.6.23. Ещё в 11.3 удалили HAL, хотя собирались в 12.1, в момент перехода на GNOME3. Поспешили. Почему? Потом, Xinput 2.1 получился лютой какашкой. В общем, конец 2009 и начало 2010 было каким-то ужасным. Не то чтобы суся в этом виновата, но она от этого тоже пострадала. Хотя в SLES11 ни одно из десктруктивных изменений не успело войти, и даже в CentOS 6 не вошло (единственное что успели - это отключить upstart, но не удалить из реп, и включить udisks, но не удалить HAL).

Начиная с релиза 12.2, суся пала в моих глазах. Теперь уже всё плохо по-крупному. Надеюсь что кто-нибудь понял мой сумбур.

ZenitharChampion ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от ZenitharChampion

У коллеги стояла суся, каждые 2 месяца при обновлении система тупо ломалась)
Скорее всего это талант, но суся в последние годы и правда деградирует.

kerneliq ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от kerneliq

Возможно, был подключен репозиторий kernel:devel. При обновлении минорной версии ядра Linux, переустанавливать пакет с драйвером NVIDIA не надо. А при обновлении мажорной версии ядра - надо!

ZenitharChampion ★★★★★ ()
Последнее исправление: ZenitharChampion (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от CryNet

Что почему? Действительно, почему во всех серьёзных дистрибутивах, типа RHEL, CentOS, Debian, Ubuntu, Fedora и теперь и SLED вместо KDE по умолчанию идёт GNOME 3?

EXL ★★★★ ()
Ответ на: комментарий от EXL

Что почему? Действительно, почему...

:) :) :)

Разве Fedora серьезный дистрибутив? Почему вы его отнесли к серьезным? Все же называют этот дистр полигоном. А Ununtu? Там же вообще Unity, им не нужен ни KDE, ни GNOME.

_________

А причина верное такая же, как в свое время и у Slackware.

CryNet ()
Последнее исправление: CryNet (всего исправлений: 2)
Ответ на: комментарий от CryNet

В Ubuntu используется Gnome вылезай из бункера.

Да и во времена Unity, там очень многое на базе Gnome приложений было.

ЗЫ: и да, fedora и то наверно постабильнее будет OpenSuse

fornlr ★★★★★ ()
Последнее исправление: fornlr (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от CryNet

Ха-ха.

Как-то пытался поставить опенсусю на свой ноут. LightDM отказался загружаться под интеловскими драйверами (оставляя только курсор на чёрном экране в зависшем состоянии), а под lxdm были просто жутчайшие артефакты (говорят, помогает смена режима акселерации на uxa в конфиге Хов, но я не проверял).

Также после сна переставал работать курсор, точнее сам курсор работал, но иконка курсора оставалась неподвижно стоять в центре экрана.

42.3. Стабильный релиз. К слову, другие дистры (Manjaro, Mageia) отлично встают на этом ноуте.

«Серьёзный дистрибутив», «не полигон». Ну да, как же.

sinePowder ()
Ответ на: комментарий от CryNet

Почему вы его отнесли к серьезным?

Потому что Fedora Workstation используется в некоторых серьёзных организациях.

А Ununtu? Там же вообще Unity, им не нужен ни KDE, ни GNOME.

Так было раньше. Теперь там GNOME 3.

EXL ★★★★ ()
Последнее исправление: EXL (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от sinePowder

Ноут ноуту рознь, по всей видимости. А OpenSUSE такой же полигон как и Fedora, на мой взгляд. Но то такое. Ведь как говориться: кто как хочет... тот дистрибутив и устанавливает.

CryNet ()
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