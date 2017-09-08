Компания SUSE представила выпуск SUSE Linux Enterprise 12 SP3. Пакеты из данного выпуска уже положены в основу Opensuse 42.3. Suse Linux Enterprise включает в себя следующие редакции:
- Desktop. Дистрибутив для настольных рабочих станций. Флагманская среда - Gnome 3.
- Server. Дистрибутив для серверов.
- High Availability Extension
- Point of Service
- Real Time Extension
Дистрибутив доступен бесплатно после регистрации, триал 60 дней. Также можно использовать локальный загрузочный DVD-образ с полным локальным DVD-репозиторием всегда.
Также обновлено ядро Linux до 4.4. Версии системных компонентов остались прежними, основные изменения коснулись виртуализации и поддержки нового оборудования.
Подробнее:
- Добавдлен драйвер ibmvnic для сетевого контроллера vNIC (Virtual Network Interface Controller) с реализацией технологии виртуальных сетей PowerVM. При применении совместно с SR-IOV NIC новый драйвер позволяет обеспечить управление пропускной способность и качеством сервиса на уровне виртуального сетевого адаптера, существенно снижая накладные расходы в результате виртуализации и уменьгая нагрузку на CPU;
- Поддержка спецификации AMD Scalable MCA (SMCA), определяющей технику журналирования сведений об ошибках, возникающих в оборудовании;
- Репозитории с обновлениями ядра для системы горячего наложения патчей kGraft теперь разделены для каждого сервис-релиза SUSE Linux Enterprise;
- Добавлена поддержка процессоров Intel Kaby Lake и сопроцессоров Intel Xeon Phi с кодовым именем «Kights Landing», а также новых редакций процессоров AMD EPYC и Ryzen; Обеспечена полная поддержка архитектуры Intel OPA (Omni-Path Architecture) и возможность задействования оборудования Host Fabric Interface (HFI) для высокоскоростного обмена данными в кластере между вычислительными и узлами и узлами ввода/вывода;
- Добавлен драйвер для графических чипов Matrox G200eH3, применяемых в серверах HPE Gen10;
- Systemd теперь единственная система инициализации в Opensuse. Поддержка сторонних систем инициализации прекращена;
- Обновлён драйвер HPE watchdog, в котором появилась поддержка серверов HPE Gen10;
- Расширена поддержка памяти NVMe (Non-Volatile Memory Express) и NV-DIMM (Non-Volatile Dual In-line Memory Module);
- При выполнении в yast операции clone_system теперь создаётся XML-файл AutoYaST, отражающий точное состояние снапшотов в разделах Btrfs;
- В YaST по умолчанию отключено автоматического обновление состояния локальных репозиториев (на USB-накопителях, жестких дисках или заданных через URL dir://);
- В Snapper добавлена поддержка режима работы без DBus, включаемого опцией"--no-dbus";
- Добавлена возможность использования AutoYaST для настройки клиента системы централизованного управления конфигурацией Salt;
- Автоматизирован процесс удаления снапшотов, создаваемых для отката транзакций пакетного менеджера. Ранее данный процесс необходимо было производить вручную, что могло привести к переполнению хранилища;
- В гирпервизор KVM добавлена поддержка технологии AVIC (Advanced Virtual Interrupt Controller), поддерживаемой новыми процессорами AMD для предоставления гостевым системам виртуальных контроллеров прерываний LAPIC;
- Обеспечено предоставление уникальных и неизменных идентификаторов функций PCI;
- Добавлены драйверы для SoC: AppliedMicro X-Gene 3, Cavium ThunderX2 CN99xx, HiSilicon Hi1616, Marvell Armada 7K/8K, Qualcomm Centriq 2400 и Rockchip RK3399 ;
- В Samba включены средства для интеграции с контроллером домена Active Directory Windows 7 и предоставлена версия для кластерных конфигураций.
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