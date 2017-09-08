SUSE Linux Enterprise 12 SP3

Моей первой сусей был 10.1. Именно этот дистрибутив линукса убедил меня перейти с Windows на Linux. В версии 10.1 была масса программ, которых не было в Мандрейке (например Amarok), а «центр управления» был ещё сложнее (и функциональнее), чем в ней же. Когда я потом попробовал Ubuntu, в ней были только консольные утилиты, поверх которых и работали GUI мандривы и суси. Поэтому Ubuntu воспринималась мной как шаг вперёд, к изучению системы дальше - тогда как большинством считалось, что она наоборот, проще. А ещё для 10.1 была замечательная мануалка со шрифтами из винды.

Я пробовал несколько последующих релизов, могу по памяти назвать изменения в каждом. Но это не интересно. Особенно понравился релиз 11.2 - такое ощущение что в этот релиз вошли изменения, которые должны были попасть ещё в предыдущие релизы. Но так как SLES11 базировалась на 11.1, то их временно не принимали ради стабильности и энтерпрайзности.

С версии 11.3 начались какие-то деструктивные изменения. Сначала по-мелочи, потом по-крупному. Ну, во-первых, ext4. Полезная вещь, но был небольшой скандал вокруг GNOME и KDE. В режиме data=ordered, если нажать Reset во время загрузки системы, журнал не отрабатывал как надо. Теодор Цо сказал, что авторы этих DE надеялись на поведение ФС ext3, а, так как в ext4 - асинхронная запись, то DE думало что данные уже физически записаны, в то время как ещё нет. Вот данные и терялись. «Пока авторы ещёне пропатчили DE, отключите асинхронную запись, но без неё преимуществ в скорости по сравнению с ext3 практически нет». Чё?

Потом, скандал вокруг Коливаса. Когда Инго Молнар не брал его планировщик раз за разом, а потом сделал тот же самое, но написанное с нуля. Вошло в 2.6.23. Ещё в 11.3 удалили HAL, хотя собирались в 12.1, в момент перехода на GNOME3. Поспешили. Почему? Потом, Xinput 2.1 получился лютой какашкой. В общем, конец 2009 и начало 2010 было каким-то ужасным. Не то чтобы суся в этом виновата, но она от этого тоже пострадала. Хотя в SLES11 ни одно из десктруктивных изменений не успело войти, и даже в CentOS 6 не вошло (единственное что успели - это отключить upstart, но не удалить из реп, и включить udisks, но не удалить HAL).

Начиная с релиза 12.2, суся пала в моих глазах. Теперь уже всё плохо по-крупному. Надеюсь что кто-нибудь понял мой сумбур.