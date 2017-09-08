Вышла новая версия языка Nim 0.17.2

7 сентября вышла новая версия языка программирования Nim 0.17.2.

Nim - это язык системного программирования, который ориентирован на производительность, мобильность и выразительность.

В этой версии был сделан упор на стабильность компилятора, и были исправлены важные баги. Следовательно, очень рекомендуется обновиться. А новой функцией в этом выпуске является поддержка файлов .nimble-link. Это было сделано для поддержки последней версии Nimble с функцией «develop».

Этот выпуск также включает в себя новую версию пакетного менеджера Nimble 0.8.8 который обновился 3 сентября. Где тоже было исправлено множество багов. Но стоит отметить что это достаточно крупное обновление с большим количеством новых функций. С которыми можно ознакомиться по ссылке

https://github.com/nim-lang/nimble/blob/master/changelog.markdown#088---03092017

Из наиболее важных это:

Реализована команда разработки develop

Реализована задача по умолчанию test для пакетов которые не определяют ее

Снижение потребления памяти если пакет содержит много файлов

А 6 сентября появилась новая документация к Nim на DevDocs

http://devdocs.io/nim/

>>> Version 0.17.2 released