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Вышла новая версия языка Nim 0.17.2

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7 сентября вышла новая версия языка программирования Nim 0.17.2.
Nim - это язык системного программирования, который ориентирован на производительность, мобильность и выразительность.

В этой версии был сделан упор на стабильность компилятора, и были исправлены важные баги. Следовательно, очень рекомендуется обновиться. А новой функцией в этом выпуске является поддержка файлов .nimble-link. Это было сделано для поддержки последней версии Nimble с функцией «develop».

Этот выпуск также включает в себя новую версию пакетного менеджера Nimble 0.8.8 который обновился 3 сентября. Где тоже было исправлено множество багов. Но стоит отметить что это достаточно крупное обновление с большим количеством новых функций. С которыми можно ознакомиться по ссылке
https://github.com/nim-lang/nimble/blob/master/changelog.markdown#088---03092017
Из наиболее важных это:

  • Реализована команда разработки develop
  • Реализована задача по умолчанию test для пакетов которые не определяют ее
  • Снижение потребления памяти если пакет содержит много файлов

А 6 сентября появилась новая документация к Nim на DevDocs
http://devdocs.io/nim/

>>> Version 0.17.2 released



Проверено: Shaman007 ()
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Ответ на: комментарий от anonymous

В том то и дело что никто не знает про такой язык. Три статьи на весь рунет. По этому и пишу новость. Пусть знают, ругают, критикуют, ненавидят, любят, завидуют :)

opqx ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Узнал об этом языке только благодаря срачу вокруг xored

А что там за срач то?

В чем уникальные приемущества у этого языка? Что он дает такого, чего нет у других языков?

Ты не поверишь, но ничего вообще. Nim может только с ущербным Go конкурировать. Тут он действительно смотрится куда лучше.

Xroft ★★ ()
Ответ на: комментарий от AUX

Go не ущербный, а понятный и легко читаемый. Ты ещё скажи, что Си ущербный.

На Go элементарные вещи через зад делаются. После Си он конечно может казаться легко читаемым, но после Python смотрится как какое-то убожество.

Xroft ★★ ()
Ответ на: комментарий от AUX

Через зад делается у того, кто делает через жопу

Примеры вам простые. Проверка вхождения значения в массив и элемента в строку.

Сколько там говнокода потребуется на Go написать? Правильно. Дофига. А зачем код? Код ради кода?

Xroft ★★ ()
Ответ на: комментарий от JacobTwoTwo

Что-то я не припоминаю ни одного языка, который смотрелся бы хуже, чем Питон.

Ну вот сабж посмотри. Это как если бы Гвидо рехнулся и сварил на питоньем бульоне наваристый борщ из всего, что только придумали пограмисты на всех языках вселенной.

bread ()
Ответ на: комментарий от Xroft

А что там за срач то?

как выяснилось, автор языка находится на полном($250 в месяц) содержании у гомофобов и любителей писечек.

ukr_unix_user ★★★ ()
Последнее исправление: ukr_unix_user (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от anonymous

Конкретный use-case озвучь, а мы посмотрим.

Дженерики - это хорошо, но из опыта использования этого ЯП, их отсутствие узким горлышком для меня не являлось. На ЛОРе, может, каждый второй всё своё свободное время переписывает структуры данных. И делает это не для себя, а для общества, поэтому структуры должны быть максимально общими. К счастью, я решаю другие задачи.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от RazrFalcon

Даже на западе про ним знают очень мало людей. Но все же больше чем в рунете. Сейчас им увлекаются кучка задротов и энтузиастов имхо.

Правда он слишком сырой для реального применения.

Что ты имеешь ввиду? Чего тебе не хватает ?

opqx ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Конкретный use-case озвучь, а мы посмотрим.

У меня в 90% задач возникает потребность обхода различных структур данных и проверка различных вхождений и прочего.

1. Входит ли элемент в массив элементов 2. Мутация массива элементов. Типа отбросить элементы меньше 10, оставшиеся домножить на n. 3. Различные срезы 4. и тд

В Go все это делается через зад. Вместо того чтобы решать задачу приходится решать проблемы языка в котором на каждый чих нужно все самому ручками писать. Больше кода-больше ошибок, дольше разработка, сложнее поддержка, тестирование и отладка.

как выяснилось, автор языка находится на полном($250 в месяц) содержании у гомофобов и любителей писечек.

Где почитать можно?

Xroft ★★ ()
Ответ на: комментарий от AUX

Ты ещё скажи, что Си ущербный.

А ты покомпеляй эмплаер под виндой. Или смотри им покадрово видео в линуксе, а когда заклинит, отматывай на 15 сек назад. Был бы он только системным, вопрос бы так наверно не стоял.

Napilnik ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Xroft

1. Входит ли элемент в массив элементов 2. Мутация массива элементов. Типа отбросить элементы меньше 10, оставшиеся домножить на n. 3. Различные срезы 4. и тд

А я хочу отбросить элементы которые не входят в ряд Фибоначчи, а остальные умножить на n, конечно только при условии, что Юпитер в Деве и у меня не чешется правая подмышка. А ваши сраные языки это не умеют.Вместо того чтобы решать задачу приходится решать проблемы языка в котором на каждый чих нужно все самому ручками писать. Больше кода-больше ошибок, дольше разработка, сложнее поддержка, тестирование и отладка.

AUX ()
Последнее исправление: AUX (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от JacobTwoTwo

которые широко использовались для практических задач
Т.е. всякие там лиспо-эрланги я в расчёт не беру

У тебя какое-то своё, особое понимание о том, что является практической задачей?

Потому что и эрланг вполне широко использовался и используется для решения практических задач, и лисп уж за 50 лет своего существования-то точно не раз использовался для решения практических задач.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от AUX

А я хочу отбросить элементы которые не входят в ряд Фибоначчи, а остальные умножить на n, конечно только при условии, что Юпитер в Деве

Ну значит вы сложнее Hello World ничего никогда не писали..))

Xroft ★★ ()
Ответ на: комментарий от AUX

А я хочу отбросить элементы которые не входят в ряд Фибоначчи, а остальные умножить на n, конечно только при условии, что Юпитер в Деве и у меня не чешется правая подмышка

Прикинь, такая задача по сложности мало чем отличается от простейшего фильтра. Если конечно язык может в функциональную декомпозицию. Но для гопников это конечно рокет-сайнс с портянками на сотни строк.

bread ()
Ответ на: комментарий от anonymous

если ты под «моей галерой» имеешь в виду внутренний софт системообразующих банков, или госуправление - то если они исчезнут, на завтра мир будет совсем другим, и волновать это будет всех (не обязательно что к худшему - либертарианство, все дела)

stevejobs ★★☆☆☆ ()
Ответ на: комментарий от ukr_unix_user

как выяснилось, автор языка находится на полном($250 в месяц) содержании у гомофобов и любителей писечек.

Вообще-то, текущее рабочее место Андреаса (Metatexx GmbH) прекрасно гуглится.

Хотя это «полное обеспечение» интересно чисто технически - та же минимальная мед. страховка там стоит под 180 евриков в месяц, квартирка где-то в глуши, как минимум, будет обходиться во столько же, а ведь еще и кушать регулярно хочется.

anonymous ()
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Разработка