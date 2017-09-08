Компания Oracle массово сокращает сотрудников команд Solaris и SPARC

Сотрудники компании Oracle (вернее, те, кто ими пока остаётся) сообщают, что в прошлую пятницу (1 сентября) компания устроила сотни сокращений в командах, занимающихся ОС Solaris, процессорами SPARC и системами хранения.

Официальные лица компании, естественно, воздерживаются от комментариев. Алан Куперсмит (Alan Coopersmith) в рассылке OpenIndiana-discuss тоже всё отрицает, не вдаваясь, впрочем, в комментарии. Solaris 12 убрана из плана развития ОС и заменена непонятным термином «Solaris 11.next».

Саймон Фиппс (Simon Phipps) утверждает, что «~все» сотрудники Solaris были сокращены: «Для тех, кто не в курсе дела — Oracle вчера сократил ~всех сотрудников Solaris в классическом стиле тихого и незаметного EOL продукта».

Похоже, это таки конец более чем двадцатилетней истории одной из лучших операционных систем. Но есть надежда, что в результате проект Illumos наберёт критическую массу инженеров.

В заключение — статья Брайана Кантрилла (Bryan Cantrill), одного из создателей технологии DTrace: «The sudden death and eternal life of Solaris»

>>> Один из англоязычных источников: Oracle Finally Killed Sun