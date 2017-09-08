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Компания Oracle массово сокращает сотрудников команд Solaris и SPARC

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Сотрудники компании Oracle (вернее, те, кто ими пока остаётся) сообщают, что в прошлую пятницу (1 сентября) компания устроила сотни сокращений в командах, занимающихся ОС Solaris, процессорами SPARC и системами хранения.

Официальные лица компании, естественно, воздерживаются от комментариев. Алан Куперсмит (Alan Coopersmith) в рассылке OpenIndiana-discuss тоже всё отрицает, не вдаваясь, впрочем, в комментарии. Solaris 12 убрана из плана развития ОС и заменена непонятным термином «Solaris 11.next».

Саймон Фиппс (Simon Phipps) утверждает, что «~все» сотрудники Solaris были сокращены: «Для тех, кто не в курсе дела — Oracle вчера сократил ~всех сотрудников Solaris в классическом стиле тихого и незаметного EOL продукта».

Похоже, это таки конец более чем двадцатилетней истории одной из лучших операционных систем. Но есть надежда, что в результате проект Illumos наберёт критическую массу инженеров.

В заключение — статья Брайана Кантрилла (Bryan Cantrill), одного из создателей технологии DTrace: «The sudden death and eternal life of Solaris»

>>> Один из англоязычных источников: Oracle Finally Killed Sun



Проверено: Shaman007 ()
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И все же, Брайан Кантрилл очень метко подметил, что

Judging merely by its tombstone, the life of Solaris can be viewed as tragic: born out of wedlock between Sun and AT&T and dying at the hands of a remorseless corporate sociopath a quarter century later.

Odalist ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Odalist

Также очень хорош один из комментариев:

I’ve been down this road before. Today feels much like the day that I realized that my beloved Tru64 was no more. There is pain. There is sadness. But like you point out, there is still joy.

Software does not die. It may no longer be a commercial product, but it lives on in our hearts. It lives on in our memories. It lives on in the lessons it taught us.

However it may have been shaped by humans, we must not forget that the best software turns around and shapes those who use it. Would I be who I am today without SunOS and Solaris? No. They were my teachers, but more importantly, they were my mentors. They taught me more than I ever realized.

When I used Solaris, I wasn’t just using a piece of software. I was using the combined wisdom of hundreds of the most talented individuals around.

During these trying times I am reminded of the words of a fine poet:

Pay my respects to grace and virtue.
Send my condolences to good.
Give my regards to soul and romance,
They always did the best they could!
And so long to devotion.
You taught me everything I know.
Wave goodbye, wish me well,
You’ve got to let me go.

Thank you to all who have worked on Solaris. You have made me a better person.

Можно сколько угодно кричать о том, что Solaris — чёртова «проприетарщина» и «не нужно», и подтрунивать над Sun-ch-ем, но то, что во времена Скотта МакНили над Solaris работали гениальные инженеры, прямо (кодом) или косвенно (идеями) оказавшие немалое влияние на экосистемы Linux и *BSD — это бесспорно.

Bass ()
Ответ на: комментарий от pekmop1024

Лучше бы оракл самозакопался уже.

Может таки не надо? Сворачивание солярки явно соответсвует стратегии развития по направлению продвижения oracle linux. Что есть очень и очень хорошо. Потому как мы имеем RHEL, за который не надо платить и это - не centos. И это очень хорошо. При таком развитии событий солярис - просто лишний.

DrRulez ()
Ответ на: комментарий от ugoday

HP-UX жив только благодаря ещё местами живому hppa и обширному legacy и отсутствию желания с него слезать, так как работает годами в жутких условиях. Вот стоит у АСУ-ТПшников HP9000 с 128 MB RAM уже хз (почему хз, 21 год уже) сколько лет и рулит котлом. Более того, они на неё по X11 кучей мониторов сидят. Там ещё куча разных приоров от HP, всё вместе хорошо работает. И никто не будет отказываться от этого так как задачи всё те же, оно так же с ними справляется, железо всё так же продаётся, поддержка есть.

slapin ★★★★ ()
Ответ на: комментарий от shell-script

Ну и ладно. Солярка всё-равно уже давно мертва.

проблема в том, что вместе с соляркой помрёт гигатонна докментации, которая к ней прилагалась. А та документация была на каждый чих.

Ощем был оформленный продукт, который можно было прикидывать на несколько лет.

Лялексы только-только стали приползать на это поле, где-то рядышком поваляться в грязи, ну и присесть.

Несмотря на ужасный FHS и ucb легаси (уж не помню сколько там каталогов от беркли и предыдущих sunos(oh, shi... это же БСД-again), укуренный csw, там проблескивали зачатки разума.
Вот тут спецы в предыдущих срачах расписывали заметные отличия от RHEL.

RTP ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Bass

Так почти всё притащено из взрослых юниксов и изолентой сбоку на соплях приделано. И сколько бы йуные пионэры ни били бы себя пяткой в грудь - догонять им ещё и догонять.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от RTP

Я как раз сейчас работаю в проекте по миграции с солярки на редхат в одной большой конторе. И я бы не назвал документацию на солярку хорошей. Так же иногда очень сильно хочется кого-нить ударить, когда сталкиваешься с недостатком инструментов. Не говоря уже о некоторых совершенно странных решениях, типа /tmp в свопе и отсутствия из коробки банального логротейта и прочего. Группы процессов там кривые, утилиты мониторинга дают мало информации и т.д. Лет 20 назад может солярка и была хороша, но сейчас это откровенно ущербная система. Чтобы довести её до ума, надо переделать её всю. Ораклы, судя по всему, решили не тратить на это время и деньги.

shell-script ★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Bass

Можно сколько угодно кричать о том, что Solaris — чёртова «проприетарщина» и «не нужно», и подтрунивать над Sun-ch-ем, но то, что во времена Скотта МакНили над Solaris работали гениальные инженеры, прямо (кодом) или косвенно (идеями) оказавшие немалое влияние на экосистемы Linux и *BSD — это бесспорно.

+1

Odalist ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от shell-script

Все претензии от незнания инструмента, это видно за версту, что вот прям вообще нихера не знаешь и не понимаешь.

типа /tmp в свопе

не в свопе, а vfs и это очень хорошее решение, которое линакс притырил для tmpfs. уже только после этого можно занести тебя в неосиляторы.

и отсутствия из коробки банального логротейта и прочего

мде, щто, ущербный, даже это не нашёл?

утилиты мониторинга дают мало информации

щтоа, примеры?

Группы процессов там кривые

руки у тебя кривые, очевидно.

но сейчас это откровенно ущербная система

ты нихера не разбираешься в системе, но мнение имеешь.

И я бы не назвал документацию на солярку хорошей

а ты её вообще открывал?

anonymous ()

Жаль, что Солярка в скором времени перестанет активно развиваться.

Но с другой стороны, и Oracle понять можно. Солярка хоть и была более продвинутой ОС, чем Linux даже в начале 2000-х, но не обладая сравнимым сообщестом, не могла развиваться с той же скоростью, что и Linux. Oracle развивать параллельно две ОС(Oracle Linux и Solaris) не очень хочется, тем более что они уже сделали основную ставку на Oracle Linux, который развивать гораздо легче, ведь его основные компоненты пилятся сообществом и наёмными работниками из разных компаний. А создать стоящую ОС сообща проще, чем в одиночку, силами одной компании.

Надеюсь, что когда проект окончательно стагнирует, они передадут его сообществу(к примеру фонду Apache) и полносью откроют под удобной для сообщества лицензией(GPL, BSD или другой, совместимой с GPL). Им он не пригодится, а сообщество может потихоньку будет его пилить, что-бы хотя-бы старые тачки на солярке организации с древней инфраструкторой могли и дальше использвать.

lucentcode ★★★★★ ()

Oracle soll 2500 Solaris- und SPARC-Experten entlassen haben

Везде говорят про 2500 человек. Реально что ли Solaris и SPARC разрабатывал такой огромный табун специалистов? И за пять лет они так и не смогли развить систему/архитектуру и сделать её хоть как-то пригодной для работы в современных условиях?

Во-истину, Oracle'ом принято правильное решение.

EXL ★★★★ ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Не уверен, что сообщество OpenIndiana потянет в одиночку эту ношу. Всё-таки сообщество у них не большое, может прирастёт разрабами, что раньше пилили Солярку...

lucentcode ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от anonymous

не в свопе, а vfs и это очень хорошее решение, которое линакс притырил для tmpfs. уже только после этого можно занести тебя в неосиляторы.

Теоретики такие теоретики. Ты на практике это использовал?

мде, щто, ущербный, даже это не нашёл?

Как можно найти то, чего нет?

щтоа, примеры?

prstat и прочие pr* ущербны. htop'а нет. Соляркин аналог strace не умеет нормально отслеживать все вызовы и вменяемо формировать отчёты. Аналог lsof не отслеживает половину процессов. Ответишь на это, накину ещё примеров.

руки у тебя кривые, очевидно.

Конкретнее, будь добр, мамкин сисадмин.

Ну и открой, наконец, маны соляркины, где иногда банально не все опции описаны. Ах, да. Я забыл. Там же не всегда маны открываются. Например, на конфиги их иногда тупо не сделали. Ты же должен был читать. Или как обычно кукарекаешь на ровном месте?

И да. Я говорю именно про солярку. Именно на спарках и именно производства Sun.

shell-script ★★★★ ()
Ответ на: комментарий от shell-script

не в свопе, а vfs и это очень хорошее решение, которое линакс притырил для tmpfs. уже только после этого можно занести тебя в неосиляторы.

Теоретики такие теоретики. Ты на практике это использовал?

В Solaris есть /tmp (в виртуальной памяти), который годится, скажем, для компиляции или в кач-ве временного каталога какого-нибудь MySQL. Если тебе нужен временный раздел, лежащий именно на диске, используй /var/tmp. Любой админ с минимальным стажем это знает.

prstat и прочие pr* ущербны. htop'а нет. Соляркин аналог strace не умеет нормально отслеживать все вызовы и вменяемо формировать отчёты. Аналог lsof не отслеживает половину процессов. Ответишь на это, накину ещё примеров.

Они не ущербны — они просто другие. Это вопрос привычки.

Если тебе нужен GNU userspace, то просто подключаешь OpenCSW. Поддерживаются Solaris 8+.

Bass ()
Ответ на: комментарий от DrRulez

мы имеем RHEL, за который не надо платить и это - не centos. И это очень хорошо.

Чем? И вообще, зачем нужен «RHEL, за который не надо платить и это - не centos» при живом CentOS?

dexpl ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Bass

Любой админ с минимальным стажем это знает.

Абсолютно согласен. Я вот знаю. А программисты, писавшие корпоративный софт надцать лет назад, не знали. И рутовых прав на исправление конфигов или софта у меня нет. И приходится городить костыли и подпорки, чтобы оно не рассыпалось.

shell-script ★★★★ ()
Ответ на: комментарий от shell-script

А программисты, писавшие корпоративный софт надцать лет назад, не знали. И рутовых прав на исправление конфигов или софта у меня нет. И приходится городить костыли и подпорки, чтобы оно не рассыпалось.

Ну так, получается, проблема не в Solaris, разве не так?

Кто-то не знал в должной мере предметную область, плюс нет достаточных прав доступа. Эдак я могу себе специально дверью... пальцы прищемить — и кричать, что «Solaris плохой, Linux навсегда!11111»

Bass ()
Ответ на: комментарий от shell-script

Соляркин аналог strace не умеет нормально отслеживать все вызовы и вменяемо формировать отчёты.

Ты уверен, что правильно писал скрипты для dtrace? Его основная фишка это как раз формирование отчётов о работе софта в том виде (и на том уровне), в каком ему скажут.

spijet ()
Ответ на: комментарий от shell-script

Ты на практике это использовал?

ну, какбэ постоянно, а что не так?

Как можно найти то, чего нет?

logadm? не, не слышале.

prstat и прочие pr* ущербны.

как уже написали - они не ущербны, ты просто не умеешь их использовать. очевидно, как и dtrace, потому что там можно сформировать вывод как угодно. если ты про truss, то да это не лучший вариант(как и сам говно-strace), правда им уже никто не пользуется лет так 10+, кроме тех кто не вкурсе за другие инструменты.

Аналог lsof не отслеживает половину процессов.

что-то ты темнишь и впариваешь мне какую-то дичь.

Конкретнее

что ты имеешь ввиду под «Группы процессов там кривые»?

где иногда банально не все опции описаны.

бывает, но что-то я такого и не припомню уже. так-то в линаксеамерике негров линчуют. а конфиги, как правило, самодостаточны.

мамкин сисадмин.

исходя из твоих претензий - это как раз про тебя.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от shell-script

Абсолютно согласен. Я вот знаю.

точно-точно, именно поэтому ты до этого докопался.

И приходится городить костыли и подпорки, чтобы оно не рассыпалось.

ты просто не умеешь пользоваться инструментом. инфа 146%. не надо делать из солярки линакс и всё будет хорошо.

anonymous ()

Что интересно, на Oracle OpenWorld, который пройдет в первые дни октября этого года, ожидаются доклады, посвященные Solaris.
Впрочем, такие доклады как «Virtual SPARC on x86: Your Legacy Solaris Apps Survive on an x86 SPARC Emulator» и «Lift and Shift Your Oracle Solaris Workloads to the Oracle Cloud» вызывают некоторые нехорошие мысли. Но в Oracle про облака говорят достаточно давно.

Leupold_cat ()
Ответ на: комментарий от spqr

Он просто в глаза не видел и без понятия что там есть, но от очередного неосилятора с линупсом головного мозга услышал когда-то, что в этих солярисах устаревший греп и нет привычных костыликов, стало быть архитектура говно.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

каким макаром вот это всё к продажам вот тех сиквелов в силиконе?
ну круть неимоверная, да.
продают по 10 штук в год на штат.

чо дальше?
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личинка линукса в ГМ вырастает из штанишек, стареет и по привычке покупает Делл на штеуде.

RTP ★★★★★ ()

Шварц обещал открытый солярис, вот куча локалхостиков повелась, предвкушая штабильную систему задаром...

там и 3 лет не прошло, как она платной стала.

RTP ★★★★★ ()
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Проприетарное ПО