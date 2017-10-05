PostgreSQL 10 вышел

5 ОКТЯБРЯ 2017 - Всемирная группа разработки PostgreSQL объявила сегодня о выпуске PostgreSQL 10, новой версии лидирующей реляционной системы управления базами данных с открытым исходным кодом.

Критически важная особенность современных высоконагруженных систем — способность распределять данные на несколько узлов для обеспечения более быстрого доступа, управления и анализа, что известно как стратегия «разделяй и властвуй». PostgreSQL 10 содержит ряд существенных улучшений, позволяющих эффективно применять данную стратегию: нативная логическая репликация, декларативное партиционирование таблиц и улучшеное параллельное исполнение запросов.

«Наше сообщество разработчиков сфокусировано на развитии таких свойств системы, которые позволяют наиболее полно использовать возможности современных инфраструктур с распределённым характером нагрузки», — говорит Магнус Хагандер (Magnus Hagander), член основной команды Всемирной группы разработки PostgreSQL. — «Такие функции как логическая репликация и улучшенный параллелизм исполнения запросов отражают годы работы и демонстрируют постоянный фокус сообщества на обеспечении лидирующей роли PostgreSQL в условиях растущих технологических требований».

С появлением данного релиза меняется схема версий PostgreSQL, новый формат — «x.y». Это означает, что следующее минорная версия будет 10.1, а следующий мажорный релиз — 11.

Логическая репликация — фреймворк для распространения данных по модели «публикация/подписка»

Логическая репликация расширяет дополняет существующий набор видов репликации в PostgreSQL за счёт возможности передавать данные о модификации данных на уровне конкретной базы данных или на уровне таблиц в другие базы данных PostgreSQL. Пользователи теперь могут определять, какие именно данные нужно реплицировать. Кроме этого, появляется возможность выполнять переход на новые мажорные версии PostgreSQL без простоя и за счёт встроенных в ядро СУБД средств.

«Мы активно используем PostgreSQL, начиная с версии 9.3, и очень рады появлению версии 10, так как она содержит долгожданные возможности партиционирования и встроенной логической репликации. Это позволит нам использовать PostgreSQL в ещё большем количестве сервисов», — заявил Владимир Бородин, компания «Яндекс».

Декларативное партиционирование таблиц: разделяйте ваши данные с лёгкостью

Возможность партиционирования таблиц долгие годы присутствовала в PostgreSQL, но при этом требовала от пользователя значительных усилий по поддержке нетривиального множества правил и триггеров. В PostgreSQL 10 представлен синтаксис для партиционирования, позволяющий пользователям с лёгкостью создавать и поддерживать таблицы с интервальной или списочной схемой партиционирования. Добавление синтаксиса партиционирования — первый шаг из запланированной серии изменений, ведуших к высокопроизводительному фреймворку партиционирования в PostgreSQL.

Улучшенный параллелизм выполнения запросов: захватите власть над данными

PostgreSQL 10 содержит улучшенную поддержку параллелизации выполнения запросов — ещё больше частей плана выполнения запроса теперь могут исполняться параллельно. Улучшения заключаются в том, что ещё больше типов операций сканирования данных поддаются параллелизации, а также в том, что в некоторых случаях (например, когда данные уже отсортированы) проводится дополнительная оптимизация. В итоге, пользователь получает данные намного быстрее.

Кворум-коммит для синхронной репликации: распределяйте данные надёжно

В PostgreSQL 10 появляется кворум-коммит для синхронной репликации, что обеспечивает гибкость процесса оповещения основной БД о том, изменения успешно записаны на удалённые реплики. Администратор может теперь указывать, что если определённое число реплик получило информацию об изменении, данное изменение можно рассматривать как надёжно зафиксированное.

«Кворум-коммит для синхронной репликации в PostgreSQL 10 даёт нам больше вариантов расширять нашу инфраструктуру баз данных с временем простоя работы приложений, стремящимся к нулю. Это позволяет нам непрерывно выкатывать изменения и обновлять нашу инфраструктуру без необходимости объявления длительных периодов обслуживания», — сказал Курт Микол (Curt Micol), инженер инфраструктуры в компании Simple Finance.

Аутентификация SCRAM-SHA-256: обезопасьте доступ к вашим данным

SCRAM (The Salted Challenge Response Authentication Mechanism), описанный в RFC5802, определяет протокол безопасного хранения и передачи паролей за счёт использования специального фреймворка для более строгого сопоставления паролей. В PostgreSQL 10 представлена поддержка метода SCRAM-SHA-256, описанного в RFC7677. Данный подход является намного более безопасным, чем существующий метод аутентификации с использованием MD5.

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