QMole (GNU Linux Desktop System для IPhone и IPad) стал FOSS и доступен для Android

Доступна версия 0.7beta QMole, теперь он распространяется по лицензии GPL и доступен для iPhone, iPad и Androd.
Напомню, что проект представляет из себя Тайлинговый WM, который является слоем совместимости для мобильных устройств, позволяющим запускать графические приложения для Linux. QMole не является виртуальной машиной, либо отдельной операционной системой, а так же не требует использования новых API для разработчиков. Он представляет из себя прослойку совместимости для стандартных Linux приложений, предоставляя доступ к тачскрину и данным на устройстве, позволяя запускать их на отдельном рабочем столе, одновременно с работающими нативными приложениями.
Особенности:
- Используется Herbstluft Window Manager, в качестве замены поддерживаются Fluxbox, i3 и Awesome
- Для iOS последняя проверенная разработчиком версия 8. На более поздних версиях потребуется пересборка, но нет видимых преград для запуска на устройствах с jailbreak. (Непосредственно у автора возможности проверить процесс не было)
- Для Android потребуется скомпилировать исходники под своё устройство, при этом запуск таких приложений как Terminal или GNURoot не требует наличия рут прав на самом устройстве.
- Проект содержит более 42 миллионов строк портированного, либо написанного кода, был полностью скомпилирован непосредственно на устройстве разработчика
- Возможна сборка и запуск огромного числа приложений с открытым исходным кодом, например bash и Firefox
Был разработан одним человеком, его имя Chris Kohlhepp
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