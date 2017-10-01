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QMole (GNU Linux Desktop System для IPhone и IPad) стал FOSS и доступен для Android

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Доступна версия 0.7beta QMole, теперь он распространяется по лицензии GPL и доступен для iPhone, iPad и Androd.

Напомню, что проект представляет из себя Тайлинговый WM, который является слоем совместимости для мобильных устройств, позволяющим запускать графические приложения для Linux. QMole не является виртуальной машиной, либо отдельной операционной системой, а так же не требует использования новых API для разработчиков. Он представляет из себя прослойку совместимости для стандартных Linux приложений, предоставляя доступ к тачскрину и данным на устройстве, позволяя запускать их на отдельном рабочем столе, одновременно с работающими нативными приложениями.

Особенности:

  • Используется Herbstluft Window Manager, в качестве замены поддерживаются Fluxbox, i3 и Awesome
  • Для iOS последняя проверенная разработчиком версия 8. На более поздних версиях потребуется пересборка, но нет видимых преград для запуска на устройствах с jailbreak. (Непосредственно у автора возможности проверить процесс не было)
  • Для Android потребуется скомпилировать исходники под своё устройство, при этом запуск таких приложений как Terminal или GNURoot не требует наличия рут прав на самом устройстве.
  • Проект содержит более 42 миллионов строк портированного, либо написанного кода, был полностью скомпилирован непосредственно на устройстве разработчика
  • Возможна сборка и запуск огромного числа приложений с открытым исходным кодом, например bash и Firefox

Был разработан одним человеком, его имя Chris Kohlhepp

>>> Скриншоты

>>> Подробности и исходники

★★

Проверено: jollheef ()
Ответ на: комментарий от atsym

Зашибись...

Как говорится, без труда не...
Напомню об этом:

Был разработан одним человеком
был полностью скомпилирован непосредственно на устройстве разработчика

Это точно свежая «новость»?

Письмо от разработчика угодило в папку рассылка за лето и затерялось, а когда разгребал - нашёл. Тут публиковалась новость про QMole, многие тогда подняли шум что почему сорцы не открыты.
В любом случае, этой новости не было и мало кто знает. Хотел опубликовать, пусть и с запозданием.

fehhner ★★ ()
Последнее исправление: fehhner (всего исправлений: 1)

Так можно, значит, получить Linux Desktop на этих АйФонах! Или не совсем: пользователь может только из этих айтюнсов устанавливать приложения, а qmole там нет. Ну или в XCode нажать на кнопку собрать / запустить на устройстве. А тут...

gag ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от gag

Так можно, значит, получить Linux Desktop на этих АйФонах!

Можно, причём интересно это скорее возможно на айпадах. Причём запускается WM как отдельное приложение поверх их родного Darvin kernel (но не как виртуальная машина с отдельным ядром, которая полностью грузится с нуля), что существенно ускоряет работу. И т.е., все нативные приложения от iOS параллельно так же раотают спокойно.

пользователь может только из этих айтюнсов устанавливать приложения, а qmole там нет.

Я там пояснил в требованиях, что устройство должно быть с jaibreak. Можно и установить с репозиториев Cydia в несколько кликов. Но тогда действует поправка на версию iOS <=8. Чтобы выложить на остальные версии - нужно соответсвенно устройства на этих версиях и скомпилировать, которых у автора нет. Думаю, содействию он был бы рад.

fehhner ★★ ()
Последнее исправление: fehhner (всего исправлений: 5)
Ответ на: комментарий от valman___

без труда не
Не нужно.

Это было про Андроид. Разработано для iPhone&iPad, как бы один человек не может портировать сразу для всего зоопарка устройств. Кому нужно - может принять участие и внести лепту.

fehhner ★★ ()
Ответ на: комментарий от valman___

А, на йфоне все ок?

Да

Только у айфона и так DE идеальное, а там гогнотайлинг...

Ну у кого-нибудь например айпад с большой диагональю. Это DE не на замену родного, а дополнительное и работающее параллельно как прослойка совместимости для других приложений. Так же интересна будет программистам возможностью запускать свой код на интересующих языках.

fehhner ★★ ()

конпелировать
конпелировать
конпелировать
конпелировать
конпелировать
ios
android
консоль
десктопные приложения

Цирк уродов какой-то. Впрочем, ничего нового.

a111 ()
Ответ на: комментарий от fehhner

Я там пояснил в требованиях, что устройство должно быть с jaibreak.

Мне лично это не нужно, а вот когда айфон одного человека постареет и уже будет вне гарантии, может, тогда удастся уговорить. Интересно, а если там программка будет устанавливать TCP-соединения, оно же тоже будет прибиваться ОС? Например, запустил wget, переключился в другое приложение, а wget через несколько секунд уже прибит. Но интересней, конечно же, запускать какой-нибудь открытый мессенджер.

gag ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от fehhner

полностью скомпилирован непосредственно на устройстве разработчика

Где инструкция о том как «компилировать на своем устройстве» для пользователей Android?

atsym ★★★★ ()
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