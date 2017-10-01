QMole (GNU Linux Desktop System для IPhone и IPad) стал FOSS и доступен для Android

Доступна версия 0.7beta QMole, теперь он распространяется по лицензии GPL и доступен для iPhone, iPad и Androd.



Напомню, что проект представляет из себя Тайлинговый WM, который является слоем совместимости для мобильных устройств, позволяющим запускать графические приложения для Linux. QMole не является виртуальной машиной, либо отдельной операционной системой, а так же не требует использования новых API для разработчиков. Он представляет из себя прослойку совместимости для стандартных Linux приложений, предоставляя доступ к тачскрину и данным на устройстве, позволяя запускать их на отдельном рабочем столе, одновременно с работающими нативными приложениями.



Особенности:

Используется Herbstluft Window Manager, в качестве замены поддерживаются Fluxbox, i3 и Awesome

Для iOS последняя проверенная разработчиком версия 8. На более поздних версиях потребуется пересборка, но нет видимых преград для запуска на устройствах с jailbreak. (Непосредственно у автора возможности проверить процесс не было)

Для Android потребуется скомпилировать исходники под своё устройство, при этом запуск таких приложений как Terminal или GNURoot не требует наличия рут прав на самом устройстве.

требует наличия рут прав на самом устройстве. Проект содержит более 42 миллионов строк портированного, либо написанного кода, был полностью скомпилирован непосредственно на устройстве разработчика

Возможна сборка и запуск огромного числа приложений с открытым исходным кодом, например bash и Firefox

Был разработан одним человеком, его имя Chris Kohlhepp



>>> Скриншоты

>>> Подробности и исходники