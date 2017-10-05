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НовостиHardware and Drivers

Опубликовано обновление программы PonyProg

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Портирована программа PonyProg для прошивки EEPROM и микроконтроллеров.

Из новшеств:

  1. Поддержка мультиязычности и переключения локали интерфейса «на лету»;
  2. Ускорен поиск информации при выборе микросхемы;
  3. Переработаны структуры программы для более простого расширения списка программируемых микросхем;
  4. Полностью переаботано и дополнено текстовой помощью окно прошивки FUSE/LOCK битов;
  5. Программа собирается с Qt версий 4.8 и выше, совместима с пятой веткой;
  6. Проект собирается с компиляторами, поддерживающими параметр c++0x и выше;
  7. Файлы перевода основаны на простых текстовых файлах для облегчения создания и тестирования новых локализаций энтузиастами, не имеющих опыта работы с Qt Linguist.

>>> https://github.com/lancos/ponyprog

anonymous

Проверено: jollheef ()
Hardware and Drivers