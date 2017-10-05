Опубликовано обновление программы PonyProg

Портирована программа PonyProg для прошивки EEPROM и микроконтроллеров.
Из новшеств:
- Поддержка мультиязычности и переключения локали интерфейса «на лету»;
- Ускорен поиск информации при выборе микросхемы;
- Переработаны структуры программы для более простого расширения списка программируемых микросхем;
- Полностью переаботано и дополнено текстовой помощью окно прошивки FUSE/LOCK битов;
- Программа собирается с Qt версий 4.8 и выше, совместима с пятой веткой;
- Проект собирается с компиляторами, поддерживающими параметр c++0x и выше;
- Файлы перевода основаны на простых текстовых файлах для облегчения создания и тестирования новых локализаций энтузиастами, не имеющих опыта работы с Qt Linguist.