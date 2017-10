Первый релиз EdgeX Foundry, платформы для IoT, развиваемой Linux Foundation

Представлен первый релиз EdgeX Foundry, открытой платформы для интернета вещей. Проект разрабатывается Linux Foundation и еще 60-ю компаниями. Примечательно, что EdgeX Foundry разрабатывается всего пять месяцев, и за такое время успел набрать такое количество разработчиков и заинтересованных лиц. Продукт может быть установлен на любое устройство, под управлением процессора с архитектурами x86-64 и ARM. Работает под Linux, macOS и Windows. EdgeX Foundry — расширяемая платформа, микросервисы под нее могут писаться разработчиками на языках Java, Javascript, Python, C, C++ и Go. Для разработки драйверов и датчиков существует Software Development Kit.

Проект основан на открытом IoT-стеке Fuse. Базовые микросервисы обеспечивают первоначальные функции взаимодействия между IoT-устройствами. EdgeX создает шлюзы для взаимодействия различных устройств, получающих данные от датчиков, к примеру, при понижении температуры в комнате термометр передает обогревателю команду: «Нагрей комнату до комфортной для хозяина температуры!». Обогреватель тут же подчиняется, ведь через шлюз EdgeX ему пришла весть о том, что Человеку некомфортно. Взаимодействие обеспечивается проводным или беспроводным соединением, по TCP/IP и более специфичным протоколам. Архитектура у продукта модульная, т.е. могут быть развернуты несколько шлюзов с разными уровнями и разными потребностями. Проект написан на языке Java и распространяется под открытой лицензией Apache v2.0.

