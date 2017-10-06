Вышел VS Code 1.17

Нововведения:
1. Сделана поддержка macOS Touch Bar - теперь пользователь может использовать тач-бар для взаимодействия с редактором. Доступен соответствующий API для разработчиков дополнений. Например, так можно показывать превью для Markdown:
"contributes": {
"menus": {
"touchBar": [
{
"command": "markdown.showPreview",
"when": "editorLangId == markdown",
"group": "navigation"
}
]
}
}
2. Новые логотипы - оранжевый для стабильных билдов и зеленый для нестабильных.
3. Поддержка сворачиваемых регионов кода - Folding regions. Поддержка маркеров, обозначающих начало и конец региона. Доступны маркеры для следующих языков:
- TypeScript/JavaScript: //#region и //#endregion, //region и //endregion
- C#: #region и #endregion
- C/C++: #pragma region и #pragma endregion
- F#: //#region и //#endregion
- Powershell: #region и #endregion
- VB: #Region и #End Region
4. Трансформации сниппетов - движок сниппетов начал поддерживать трансформацию переменных. Например, сниппет ниже создаст новый Java-класс с названием взятым из имени файла:
"Public Class": {
"prefix": "pclass",
"body": [
"public class ${1:${TM_FILENAME/(.*)\\.java/${1:/capitalize}/}} {",
"\tpublic $1 (${2:params}) {",
"\t\t$0",
"\t}",
"}"
],
"description": "New public class"
}
5. Сделан новый движок для рендеринга терминала - от 5 до 45 раз быстрее старого. Больше деталей можно прочитать по ссылке .
6. Улучшен режим отладки (сообщения выводимые в отладочную консоль показывают место, откуда они были вызваны).
7. Улучшена цветовая схема, регулярные выражения теперь гораздо проще читать.
8. Улучшена поддержка git (git stash).
9. Дополнена документация.
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