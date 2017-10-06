Вышел VS Code 1.17

Нововведения:

1. Сделана поддержка macOS Touch Bar - теперь пользователь может использовать тач-бар для взаимодействия с редактором. Доступен соответствующий API для разработчиков дополнений. Например, так можно показывать превью для Markdown:

"contributes": { "menus": { "touchBar": [ { "command": "markdown.showPreview", "when": "editorLangId == markdown", "group": "navigation" } ] } }

2. Новые логотипы - оранжевый для стабильных билдов и зеленый для нестабильных.

3. Поддержка сворачиваемых регионов кода - Folding regions. Поддержка маркеров, обозначающих начало и конец региона. Доступны маркеры для следующих языков:

TypeScript/JavaScript: //#region и //#endregion, //region и //endregion

//#region и //#endregion, //region и //endregion C# : #region и #endregion

: #region и #endregion C/C++: #pragma region и #pragma endregion

#pragma region и #pragma endregion F#: //#region и //#endregion

//#region и //#endregion Powershell: #region и #endregion

#region и #endregion VB: #Region и #End Region

4. Трансформации сниппетов - движок сниппетов начал поддерживать трансформацию переменных. Например, сниппет ниже создаст новый Java-класс с названием взятым из имени файла:

"Public Class": { "prefix": "pclass", "body": [ "public class ${1:${TM_FILENAME/(.*)\\.java/${1:/capitalize}/}} {", "\tpublic $1 (${2:params}) {", "\t\t$0", "\t}", "}" ], "description": "New public class" }

5. Сделан новый движок для рендеринга терминала - от 5 до 45 раз быстрее старого. Больше деталей можно прочитать по ссылке .

6. Улучшен режим отладки (сообщения выводимые в отладочную консоль показывают место, откуда они были вызваны).

7. Улучшена цветовая схема, регулярные выражения теперь гораздо проще читать.

8. Улучшена поддержка git (git stash).

9. Дополнена документация.

>>> Подробности