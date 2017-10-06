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НовостиOpen Source

Вышел VS Code 1.17

 


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Нововведения:

1. Сделана поддержка macOS Touch Bar - теперь пользователь может использовать тач-бар для взаимодействия с редактором. Доступен соответствующий API для разработчиков дополнений. Например, так можно показывать превью для Markdown: 

"contributes": {
  "menus": {
    "touchBar": [
      {
        "command": "markdown.showPreview",
        "when": "editorLangId == markdown",
        "group": "navigation"
      }
    ]
   }
}

2. Новые логотипы - оранжевый для стабильных билдов и зеленый для нестабильных.

3. Поддержка сворачиваемых регионов кода - Folding regions. Поддержка маркеров, обозначающих начало и конец региона. Доступны маркеры для следующих языков:

  • TypeScript/JavaScript: //#region и //#endregion, //region и //endregion
  • C#: #region и #endregion
  • C/C++: #pragma region и #pragma endregion
  • F#: //#region и //#endregion
  • Powershell: #region и #endregion
  • VB: #Region и #End Region

4. Трансформации сниппетов - движок сниппетов начал поддерживать трансформацию переменных. Например, сниппет ниже создаст новый Java-класс с названием взятым из имени файла: 

  "Public Class": {
    "prefix": "pclass",
    "body": [
      "public class ${1:${TM_FILENAME/(.*)\\.java/${1:/capitalize}/}} {",
      "\tpublic $1 (${2:params}) {",
      "\t\t$0",
      "\t}",
      "}"
    ],
    "description": "New public class"
  }

5. Сделан новый движок для рендеринга терминала - от 5 до 45 раз быстрее старого. Больше деталей можно прочитать по ссылке .

6. Улучшен режим отладки (сообщения выводимые в отладочную консоль показывают место, откуда они были вызваны).

7. Улучшена цветовая схема, регулярные выражения теперь гораздо проще читать.

8. Улучшена поддержка git (git stash).

9. Дополнена документация.

>>> Подробности

Перешёл на это с атома, после того как он с каждой версией ставился только хуже, а файлы больше мегабайта так открывать м на научился.
Теперь безумно доволен, лучший открытый gui редактор

GanGSISoft ★★ ()

8. Улучшена поддержка git (git stash).

К сожалению в vscode гит UI невероятно плох, если бы атомовскую панельку можно было перетащить туда, было бы совершенно шикарно

vrutkovs ()
Open Source