gplaycli 3.0

Состоялся релиз gplaycli версии 3.0 — консольного клиента для магазина Android приложений Google Play, написанного на Python под лицензией GNU AGPL.
Основные возможности программы:
- Поиск и скачивание бесплатных и купленных приложения в формате apk.
- Возможность использования нескольких профилей разных устройств и аккаунтов.
- Функция обновление ранее скаченных приложений (отдельного приложения или набора в папке, вручную или через cron).
- Поддержка аутентификации по паролю или токенам, с использованием своего или демонстрационного логина (при отсутствие собственной регистрации пользователя в Google).
Список изменений в версии 3.0:
- Использование метода GSFId для запросов (Google Services Framework).
- Новый движок сценариев twine для интерактивного использования консоли (из pypi).
- Новый клиент GooglePlay API на основе gpapi от NoMore201 (из pypi).
- Одинаковый API для Python 2.7 и 3.5.
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