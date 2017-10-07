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НовостиAndroid

gplaycli 3.0

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Состоялся релиз gplaycli версии 3.0 — консольного клиента для магазина Android приложений Google Play, написанного на Python под лицензией GNU AGPL.

Основные возможности программы:

  • Поиск и скачивание бесплатных и купленных приложения в формате apk.
  • Возможность использования нескольких профилей разных устройств и аккаунтов.
  • Функция обновление ранее скаченных приложений (отдельного приложения или набора в папке, вручную или через cron).
  • Поддержка аутентификации по паролю или токенам, с использованием своего или демонстрационного логина (при отсутствие собственной регистрации пользователя в Google).

Список изменений в версии 3.0:

  • Использование метода GSFId для запросов (Google Services Framework).
  • Новый движок сценариев twine для интерактивного использования консоли (из pypi).
  • Новый клиент GooglePlay API на основе gpapi от NoMore201 (из pypi).
  • Одинаковый API для Python 2.7 и 3.5.

>>> Подробности

★★★

Проверено: jollheef ()
Android