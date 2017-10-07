Systemd 235

Документация

Киньте, кто-нибудь, кому не жалко, ссылкой на русскую документацию к Systemd. Помню, раньше кто-то занимался переводом и регулярно выкладывал документацию на русском к Systemd к каждой новой версии.

Мне не лень поискать, но может кто-то знает. Чтобы я не бродил по сети в поисках - киньте ссылочку.