ChromeOS 57

Компания Google обновила стабильный канал Chrome OS и свободного проекта Chromium OS, основанной на Gentoo Linux c системой инициализации upstart, открытых компонентах и web-браузере Google Chrome.

Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения. Также Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач.



Новая версия доступна для всех актуальных моделей Chromebook, кроме: AOpen Chromebase Mini, AOpen Chromebox Mini, Google Chromebook Pixel (2015), ASUS Chromebook Flip C302, ASUS Chromebook Flip C100PA, Samsung Chromebook Plus, Acer Chromebook R13 (CB5 - 312T).



Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами на архитектурах x86, x86_64 и ARM на основе исходного кода Chromium OS, распространяемого под лицензией Apache 2.0.



Основные изменения

Обновление Chromium до 57.0.2987.123 (версия платформы: 9202.56.1).

Разблокировка по PIN-коду.

Медиафайлы из приложений Android теперь доступны в приложении «Файлы».

Добавлена «тихая» аутентификация.

Добавлена функция копирования/вставки для Citrix Receiver.

Кнопка питания теперь отключает экран на устройствах, поддерживающих планшетный режим.

Обновлена загрузочная анимация.

Обновлены обои по умолчанию.

Новый выпуск также включает в себя обновления безопасности.

Google не разглашает информацию об уязвимостях, пока большинство пользователей не обновилось на новый выпуск.