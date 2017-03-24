ChromeOS 57

Компания Google обновила стабильный канал Chrome OS и свободного проекта Chromium OS, основанной на Gentoo Linux c системой инициализации upstart, открытых компонентах и web-браузере Google Chrome.
Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения. Также Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач.
Новая версия доступна для всех актуальных моделей Chromebook, кроме: AOpen Chromebase Mini, AOpen Chromebox Mini, Google Chromebook Pixel (2015), ASUS Chromebook Flip C302, ASUS Chromebook Flip C100PA, Samsung Chromebook Plus, Acer Chromebook R13 (CB5 - 312T).
Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами на архитектурах x86, x86_64 и ARM на основе исходного кода Chromium OS, распространяемого под лицензией Apache 2.0.
Основные изменения
- Обновление Chromium до 57.0.2987.123 (версия платформы: 9202.56.1).
- Разблокировка по PIN-коду.
- Медиафайлы из приложений Android теперь доступны в приложении «Файлы».
- Добавлена «тихая» аутентификация.
- Добавлена функция копирования/вставки для Citrix Receiver.
- Кнопка питания теперь отключает экран на устройствах, поддерживающих планшетный режим.
- Обновлена загрузочная анимация.
- Обновлены обои по умолчанию.
Новый выпуск также включает в себя обновления безопасности.
Google не разглашает информацию об уязвимостях, пока большинство пользователей не обновилось на новый выпуск.
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