Выпуск операционной системы Chrome OS 59

Компания Google представила релиз операционной системы Chrome OS 59, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 59. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 59 доступна для всех актуальных моделей Chromebook, за исключением Chromebook Pixel (2015). Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0.

Основные изменения в Chrome OS 59:

Добавлена возможность прямой отправки информации на печать через локально подключенный принтер, без использования промежуточных облачных сервисов.

Для приложений Chrome, запускаемых в режиме интернет-киоска, предоставлена возможность доступа к Networking API для управления сетевыми настройками и к Audio API.

В системном меню изменено оформление пиктограммы WiFi, отображаемой в случае если устройство не подключено к беспроводной сети.

Добавлен новый режим вывода на внешний экран, подключенный через адаптер Chromecast (chrome://flags/#media-remoting). В случае если Chromecast доступен поблизости, при переходе в полноэкранный режим вывод через Chromecast будет организован через проброс на уровне перенаправления видеопотока, без его декодирования на локальной системе, что позволяет сэкономить заряд аккумулятора.

В настройки добавлена возможность изменения размера курсора мыши (chrome://flags/#ash-adjustable-large-cursor).

Цвет панели теперь автоматически подстраивается под цветовую гамму, преобладающую на обоях рабочего стола (chrome://flags/#ash-shelf-color).

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