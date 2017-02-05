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DoubleContact 0.1

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DoubleContact - это автономный и независимый от DE редактор контактов, преимущественно ориентированный на редактирование, сравнение и слияние телефонных книг.

Возможности программы:

  • загрузка адресных книг форматов VCF (поддерживаются vCard 2.1 и 3.0, а также возможность загрузки каталога, содержащего множество файлов VCF, как единой адресной книги), UDX (Philips Xenium), MPB (резервная копия MyPhoneExplorer) и сохранение адресных книг в указанных форматах;
  • просмотр контактов в табличном виде, с фильтрацией и сортировкой;
  • двухпанельный режим просмотра двух адресных книг, с возможностью копирования и перемещения групп контактов;
  • редактирование отдельных записей;
  • групповые операции над выбранными записями:
    • перестановка имени и фамилии;
    • разделение имён;
    • перевод телефонных номеров в международный формат (например, замена 8 на +7 для России, аналогичные преобразования для некоторых других стран);
    • разделение контакта по телефонам для экспорта на SIM-карту;
    • слияние контактов;
    • удаление спецсимволов;
    • генерация форматированного (полного) имени;
  • сравнение двух адресных книг с подсветкой совпадающих, несовпадающих и частично совпадающих контактов;
  • интерактивное слияние контактов по результатам сравнения.

Программа написана на языке C++ с применением библиотек Qt 4/5 и распространяется по лицензии GNU General Public License версии 2 или более поздней.

>>> Руководство пользователя

>>> Страница загрузки

>>> Исходники на GitHub

>>> Подробности

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Проверено: jollheef ()
Ответ на: комментарий от MrClon

Экспорт контактов из всяческих сервисов (OwnCloud, Гугл, Эпл) поддерживается? А импорт?

Пока нет. Мысли о добавлении этой функции в будущем имеются, но скорее всего, не раньше, чем будет сделана поддержка CSV.

Вообще, одной из целей написания программы было дать пользователю возможность обойтись БЕЗ подобных сервисов. Что, разумеется, не исключает добавления работы с ними в будущем.

hobbit ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от RazrFalcon

И ни одного скрина...

Один есть - если перейти по ссылке «Подробности» и чуть пролистнуть. Там как раз показан вид главного окна при сравнении адресных книг в двухпанельном режиме. Но чувствую, что надо будет добавить.

hobbit ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от cheshire_cat

Нужная в деловой среде вещь.

Для именно деловой среды, скорее всего, понадобится добавить побольше форматов (например, LDIF, хотя бы на импорт). Планы такие есть. Сейчас она больше всё-таки заточена под упорядочивание информации с личных гаджетов.

А то что-то совсем не видно нормальных редакторов/просмотрщиков контаков под линь.

Их и под винду, ЕМНИП, не очень много. Например, тот ужас, который по умолчанию ассоциирован в Windows 8 с файлами vcf, не очень дружит с русскими буквами и вместо отображения списка сразу открывает диалоговое окно на каждый (!) контакт в файле. Т.е. если в файле 150 контактов (а для vcf, скачанного со смартфона, это совершенно штатная ситуация), пользователю придётся 150 раз нажать Esc - ну или снять задачу через диспетчер. На этом фоне штатные адресные книги Gnome и KDE выглядят довольно пристойно. Правда, функциональность у них только базовая, и они слишком привязаны к своим DE.

hobbit ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от GaIEoAUatIC

Osmo рулез

Там уже починили работу хотя бы с VCF (могли и починить, я давно на него не смотрел)? Не говоря про другие форматы и всякие специальные задачи?

Хотя сам по себе, как «компактная программа, ничего лишнего», Osmo мне очень даже понравился. Более того, если кто хочет сделать аналог DoubleContact на GTK, имеет смысл взять за основу Osmo и допилить нужное.

hobbit ★★★★★ ()
Последнее исправление: hobbit (всего исправлений: 2)
Ответ на: комментарий от hobbit

Да, да и ещё раз да. Безумно не хватает какой-нибудь стационарной базы данных, в которой можно было бы проводить различные манипуляции контактов, синхронизации с другими мобильными устройствами и т.д. Вот например тот момент, когда есть два телефона (не симки, а именно аппараты), один из которых предназначен для ведения дел, а второй для личного использования. Я не пользуюсь облачными фишками хранения и синхронизацией, ну не доверяю им, всё своё держу только при себе, без доступа к сети. Вот и приходится вручную вносить контакты на два телефона... Ах, если бы DC умел в базу данных...

Кстати, в текущей части проги не хватает сортировки списка по фамилиям «а-я», например. А то мои все 233 контакта как-то салатом идут). Самый левый столбец с нумерацией строк вообще непонятно к чему привязан. Но а в целом на фоне остального очень годно: http://i90.fastpic.ru/big/2017/0205/a4/7a849f4cfc4187674646df8d4ed0c6a4.png

cheshire_cat ()
Ответ на: комментарий от cheshire_cat

Спасибо за скрин!

Кстати, в текущей части проги не хватает сортировки списка по фамилиям «а-я», например. А то мои все 233 контакта как-то салатом идут).

Странно. А включить сортировку (F4) и пощёлкать по заголовку столбца «Фамилия» не пробовал? Состав столбцов в настройках можно отрегулировать, если что.

Ах, если бы DC умел в базу данных...

В качестве локального аналога базы данных можно взять какой-нибудь мега-vcf и держать его на ПК. Программа запоминает последний открытый файл, если что. И даже есть список недавних файлов, как в некоторых текстовых редакторах.

И на всякий случай напомню, что правую панель главного окна можно отключить, если она на данный момент не нужна.

Самый левый столбец с нумерацией строк вообще непонятно к чему привязан.

Он чисто информационный, да. Возможно, подумаю над его отключением...

hobbit ★★★★★ ()
Последнее исправление: hobbit (всего исправлений: 2)
Ответ на: комментарий от hobbit

Да, после F4 работает. Я просто сразу машинально по столбцу щёлкнул, думал оно сработает автоматом). Сейчас просто не дома, поэтому взглянул на DC одним глазом. Уже вечером буду разбираться, скажу только что годная вещь, которой очень нехватало). Спасибо!

По поводу столбца - вместо него подошла бы какая-нибудь строка с итоговым количеством контактов (ради информативности). А так, я полагаю что нумерация в столбце никакой нагрузки не несёт, и при изменении списка контактов всё равно перестраивается.

cheshire_cat ()
Ответ на: комментарий от hobbit

Сам я ленивая задница, но предполагаю, что синхронизация с гугловской учёткой резко повысила бы целевую аудиторию.

Для меня например основной юзекейс был бы как раз сгонять воедино базу именно в гугловскую учётку.

pon4ik ★★★ ()
Ответ на: комментарий от MrClon

Кстати, если я благополучно дозрею до этого - что лучше использовать в качестве экспериментальной базы - OwnCloud или Nextcloud? Или сейчас это однохренственно?

hobbit ★★★★★ ()

Нужно. Подобный софт под онтопиком в большом дефиците.

А киллер-фичу

возможность загрузки каталога, содержащего множество файлов VCF, как единой адресной книги

мы в последний раз видели в составе kde3, упоминание которого у малолетних kde4-дебилов вызывает неконтролируемые приступы гыгыканья.

Релевантный тред: www.linux.org.ru/forum/desktop/11608370

P.S. Сам тем временем ушёл в монастырь org-mode и храню всё в одном plaintext-файле.
А org-agenda заботливо подсвечивает дни рождения в календаре.

aidaho ★★★★★ ()

1. Ошибки: Вот экспорт IceDove (Thunderbird) в формате vcf: 

begin:vcard
fn;quoted-printable:=D0=98=D0=B2=D0=B0=D0=BD =D0=98=D0=B2=D0=B0=D0=BD=D0=BE=D0=B2  
n;quoted-printable;quoted-printable:=D0=98=D0=B2=D0=B0=D0=BD=D0=BE=D0=B2;=D0=98=D0=B2=D0=B0=D0=BD
email;internet:ivanivanov@mail.ru
version:2.1
end:vcard

При импорте quoted-printable не декодируется.

В csv: 

Имя,Фамилия,Отображаемое имя,Псевдоним,Адрес электронной почты,Альтернативный адрес электронной почты,Интернет-пейджер,Рабочий телефон,Домашний телефон,Номер факса,Номер пейджера,Номер мобильного телефона,Адрес,Адрес 2,Город,Штат,Почтовый индекс,Страна,Адрес (раб.),Адрес 2 (раб.),Город (раб.),Штат (раб.),Почтовый индекс (раб.),Страна (раб.),Должность,Отдел,Организация,Веб-страница 1,Веб-страница 2,Год рождения,Месяц рождения,День рождения,Прочее 1,Прочее 2,Прочее 3,Прочее 4,Заметки,
Иван,Иванов,Иван Иванов  ,,ivanivanov@mail.ru,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Импорт по номерам полей. Не попадает. Как правильно сделать непонятно.

В ldif: 

dn:: Y2490JjQstCw0L0g0JjQstCw0L3QvtCyICAsbWFpbD1pdmFuaXZhbm92QG1haWwucnU=
objectclass: top
objectclass: person
objectclass: organizationalPerson
objectclass: inetOrgPerson
objectclass: mozillaAbPersonAlpha
givenName:: 0JjQstCw0L0=
sn:: 0JjQstCw0L3QvtCy
cn:: 0JjQstCw0L0g0JjQstCw0L3QvtCyICA=
mail: ivanivanov@mail.ru
modifytimestamp: 0

Импорта, экспорта нет.

2. Спасибо за программу. Надеюсь, что в будущем получится её использовать.

anonymous ()
Open Source