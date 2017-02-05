DoubleContact 0.1

DoubleContact - это автономный и независимый от DE редактор контактов, преимущественно ориентированный на редактирование, сравнение и слияние телефонных книг.
Возможности программы:
- загрузка адресных книг форматов VCF (поддерживаются vCard 2.1 и 3.0, а также возможность загрузки каталога, содержащего множество файлов VCF, как единой адресной книги), UDX (Philips Xenium), MPB (резервная копия MyPhoneExplorer) и сохранение адресных книг в указанных форматах;
- просмотр контактов в табличном виде, с фильтрацией и сортировкой;
- двухпанельный режим просмотра двух адресных книг, с возможностью копирования и перемещения групп контактов;
- редактирование отдельных записей;
- групповые операции над выбранными записями:
- перестановка имени и фамилии;
- разделение имён;
- перевод телефонных номеров в международный формат (например, замена 8 на +7 для России, аналогичные преобразования для некоторых других стран);
- разделение контакта по телефонам для экспорта на SIM-карту;
- слияние контактов;
- удаление спецсимволов;
- генерация форматированного (полного) имени;
- сравнение двух адресных книг с подсветкой совпадающих, несовпадающих и частично совпадающих контактов;
- интерактивное слияние контактов по результатам сравнения.
Программа написана на языке C++ с применением библиотек Qt 4/5 и распространяется по лицензии GNU General Public License версии 2 или более поздней.
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