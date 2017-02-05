DoubleContact 0.1

Нужная в деловой среде вещь.



Для именно деловой среды, скорее всего, понадобится добавить побольше форматов (например, LDIF, хотя бы на импорт). Планы такие есть. Сейчас она больше всё-таки заточена под упорядочивание информации с личных гаджетов.

А то что-то совсем не видно нормальных редакторов/просмотрщиков контаков под линь.



Их и под винду, ЕМНИП, не очень много. Например, тот ужас, который по умолчанию ассоциирован в Windows 8 с файлами vcf, не очень дружит с русскими буквами и вместо отображения списка сразу открывает диалоговое окно на каждый (!) контакт в файле. Т.е. если в файле 150 контактов (а для vcf, скачанного со смартфона, это совершенно штатная ситуация), пользователю придётся 150 раз нажать Esc - ну или снять задачу через диспетчер. На этом фоне штатные адресные книги Gnome и KDE выглядят довольно пристойно. Правда, функциональность у них только базовая, и они слишком привязаны к своим DE.