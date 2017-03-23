Релиз KDevelop 5.1.0

Разработчики KDevelop анонсировали релиз новой версии кроссплатформенной IDE, предназначенной для работы над проектами на языках программирования C, C++, Python, PHP и JavaScript/QML. Код IDE распространяется под свободной лицензией и использует фреймворки KF 5 и Qt 5. Для тестирования возможностей нового KDevelop был приготовлен специальный AppImage-образ, который можно получить на странице загрузок. Основные изменения новой версии:

Поддержка LLDB

В рамках мероприятия GSoC 2016 в KDevelop была реализована поддержка высокопроизводительного отладчика нового поколения LLDB, который развивается проектом LLVM. В результате выполненной работы, в IDE появился внутренний фреймворк отладки, который может быть использован как для взаимодействия с GDB, так и с LLDB MI. LLDB-плагин умеет напрямую общаться с драйвером LLDB MI (lldb-mi), что позволяет использовать LLDB в качестве альтернативного backend-отладчика. Кроме того, поддержка нового инструмента будет очень полезна для KDevelop на macOS и MS Windows, когда порт LLDB на эти операционные системы станет достаточно стабильным.

Режим анализа кода

KDevelop версии 5.1.0 получил новый пункт главного меню «Analyze», в котором сосредоточены различные инструменты для исследования исходного кода проектов. Несколько месяцев назад разработчики завершили интеграцию плагина поддержки анализатора cppcheck в репозиторий KDevelop, благодаря чему этот инструмент стал доступен в IDE «из коробки». Плагины для поддержки остальных анализаторов, таких как Valgrind, clang-tidy и krazy2, ещё не стабилизированы, поэтому они пока находятся в своих собственных репозиториях. Со временем ситуация может измениться и эти инструменты в новых версиях KDevelop станут доступны сразу после установки.

Поддержка OpenCL и грядущая поддержка CUDA

Теперь IDE может корректно разбирать и подсвечивать код, написанный на языке программирования OpenCL. Поскольку KDevelop перешёл со своего стокового парсера на тот, что развивается проектом Clang/LLVM, поддержка языка OpenCL досталась ему «в наследство». Изменения исходного кода KDevelop для обеспечения его корректной работы с OpenCL были минимальны. Кроме того, в версии 5.2.0 будет добавлена поддержка работы с файлами CUDA от NVidia.

Улучшенная поддержка языка Python

В KDevelop теперь поддерживается синтаксис и семантика языка Python версии 3.6. Благодаря работе Фрэнсиса Херна были исправлены различные долговременные проблемы в семантическом анализе Python-кода. Решение этих проблем позволило очистить код KDevelop от старых и плохо спроектированных конструкций, что значительно упростило внесение изменений и поддержку. Кроме того, была полностью переписана система проверки Python-кода на соответствие стилю кодирования PEP8, что сделало её быстрее и настраиваемее.

Интеграция Perforce

Благодаря Мортену Даниэльсену Волдену KDevelop 5.1 обзавёлся поддержкой коммерческой системы контроля версий Perforce, для работы с которой необходимо просто установить Perforce на компьютер и обеспечить возможность запуска исполнительного файла p4. Подобным образом организована работа и с другими VCS, например, Git и Bazaar.

Выбор цветовой схемы внутри KDevelop

Теперь можно выбирать цветовую схему из самого KDevelop. Реализацию подобной функциональности очень часто просило большое количество пользователей этой IDE. Если KDevelop запускался в окружении рабочего стола, отличного от KDE Plasma 5, то раньше это составляло определённые трудности, поскольку настройки цветовой схемы были недоступны. Теперь нет никаких препятствий для выбора любимой расцветки IDE.

Поддержка других платформ

Разработчики KDevelop постоянно работают над версией этой IDE для MS Windows и планируют выпустить первую версию KDevelop для macOS в ближайшее время. В релизе под MS Windows фреймворк KF 5 был обновлён до версии 5.32, а инструментарий Clang/LLVM до версии 3.9.1.

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