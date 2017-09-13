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Релиз Sublime Text 3.0

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Зарелизилась версия 3.0 популярного многофункционального редактора кода.

По сравнению с Sublime Text 2 был улучшен практически каждый аспект редактора. Список основных изменений настолько велик, что разработчики сделали отдельную страницу https://www.sublimetext.com/2to3

Разработчики выделяют следующие улучшения в версии 3.0: Goto Definition, новый механизм подсветки синтаксиса, новый интерфейс и новый API расширений. Отдельно упоминают производительность, по сравнению с Sublime Text 2 старт редактора и открытие файлов происходят быстрее, а прокрутка более плавная.

По сравнению с последней (июльской) бета-версией обновлена тема пользовательского интерфейса, добавлены новые цветовые схемы, новая иконка и улучшена подсветка синтаксиса.

Для Sublime Text 3.0 действительны лицензии приобретенные начиная с 2013 года, для перехода с Sublime Text 1 или 2 необходимо приобрести обновление.

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>>> Подробности

★★

Проверено: Aceler ()
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Много лет кодим в Sublime 2.0, за почти 20 лет программирования это лучший редактор что я видел (а видел много: vim, emacs, textmate, notepad++, vs, и еще много консольных и графических редакторов и IDE). Он прекрасен во всем!

по сравнению с Sublime Text 2 старт редактора и открытие файлов происходят быстрее, а прокрутка более плавная.

Этого просто не может быть. КАК? Еще быстрее? Т.е. я только подумал, навел палец на кнопку, а оно уже открылось?

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

за почти 20 лет программирования это лучший редактор что я видел

Когда думал перейти на линукс, полагал что Sublime мне с легкостью заменит TextMate, оказалось что редактор мягко говоря не дотягивает, к тому же под линуксом он выглядит просто мегавырвиглазно.

uin ★★ ()

Поздно. Уже есть фришный и открытый vscode давно. У которого менеджер дополнений из коробки. Да и вообще всякие IDEшные фичи работают в 100 раз лучше.

RevenantX ★★★ ()
Ответ на: комментарий от anonymous


Этого просто не может быть. КАК? Еще быстрее? Т.е. я только подумал, навел палец на кнопку, а оно уже открылось?

А ты попробуй пять окон редактора саблайма открыть и в каждом по ~10 файлов.

awesomelackware ()
Ответ на: комментарий от RevenantX

И хорошо, что есть atom и vscode, из-за электрона многие пользователи больше 5 минут там не посидят, зато они рисуют вектор развития sublime, а он пусть медленно неспешно развивается.

Лучше был бы открытый редактор на c/c++, но это слишком хорошо, чтобы быть правдой.

Romaboy ()
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Проприетарное ПО