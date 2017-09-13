Релиз Sublime Text 3.0

Зарелизилась версия 3.0 популярного многофункционального редактора кода.

По сравнению с Sublime Text 2 был улучшен практически каждый аспект редактора. Список основных изменений настолько велик, что разработчики сделали отдельную страницу https://www.sublimetext.com/2to3

Разработчики выделяют следующие улучшения в версии 3.0: Goto Definition, новый механизм подсветки синтаксиса, новый интерфейс и новый API расширений. Отдельно упоминают производительность, по сравнению с Sublime Text 2 старт редактора и открытие файлов происходят быстрее, а прокрутка более плавная.

По сравнению с последней (июльской) бета-версией обновлена тема пользовательского интерфейса, добавлены новые цветовые схемы, новая иконка и улучшена подсветка синтаксиса.

Для Sublime Text 3.0 действительны лицензии приобретенные начиная с 2013 года, для перехода с Sublime Text 1 или 2 необходимо приобрести обновление.

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