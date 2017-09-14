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НовостиOpen Source

Веб-сервер Caddy анонсировал коммерческую лицензию

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Caddy — HTTP/2 веб-сервер с автоматическим HTTPS.

Теперь использование официальных бинарных билдов в коммерческих и некоммерческих целях попадает под EULA. В некоммерческих целях можно использовать бесплатно.

При этом официальные билды будут включать в ответ специальный заголовок Caddy-Sponsors, в котором будут указаны спонсоры проекта.

EULA распространяется на билды, собранные на инфраструктуре разработчика. Исходный код остается под лицензией Apache-2.0. Можно компилировать своими силами и использовать в коммерческих целях.

Появился неофициальный форк проекта, который убирает из ответа заголовок Caddy-Sponsors.

>>> Подробности

EULA распространяется на билды, собранные на инфраструктуре разработчика. Исходный код остается под лицензией Apache-2.0.

Эпично ребята подтерлись опенсурсом.

subwoofer ★★★★★ ()

TL;DR

Если качаете через официальную ссылку, будет этот вот Caddy-Sponsors и нельзя бесплатно использовать коммерчески.

К вопросу о самостоятельном компилировании и плагинах. Если сервер нужен с плагинами, то при скачивании с официального сайта можно просто указать их параметрами при скачивании, например curl https://getcaddy.com | bash -s personal http.cgi. При самостоятельном билде надо скачать плагины, явно изменить исходный код сервера и скомпилировать.

hobermallow ()
Ответ на: комментарий от AUX

https://en.wikipedia.org/wiki/Automated_Certificate_Management_Environment

В общем случае ACME это A Company Making Everything или как-то так, примерно как ООО Вектор, сферическое название для компании в вакууме

MrClon ★★★★★ ()
Последнее исправление: MrClon (всего исправлений: 1)

Теперь использование официальных бинарных билдов в коммерческих и некоммерческих целях попадает под EULA. В некоммерческих целях можно использовать бесплатно.

Ещё никто не догадался запилить такой проект с лицензией: комерция бесплатно, а некомерция - за бабки?

Napilnik ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от subwoofer

Эпично ребята подтерлись опенсурсом.

Слушайте, ну это уже не первый такой проект: мне приходит на ум XChat, да и вообще у всей Red Hat похожая бизнес модель.

X-Pilot ★★★★★ ()

Всегда использовал nginx и его всегда хватало для моих нужд. Тем не менее хорошо что у nginx появляются конкуренты, а сабж помимо прочего интересен тем что большая его часть написана на Go.

userd ()

Встроенный acme-апдейтер это хорошо. Но с nginx вряд ли слезу.

И с учетом популярности nginx в энтерпрайзе, на какие продажи эти ребята рассчитывают?

l0stparadise ★★★★★ ()
Последнее исправление: l0stparadise (всего исправлений: 1)
Open Source