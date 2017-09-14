Веб-сервер Caddy анонсировал коммерческую лицензию

Caddy — HTTP/2 веб-сервер с автоматическим HTTPS.

Теперь использование официальных бинарных билдов в коммерческих и некоммерческих целях попадает под EULA. В некоммерческих целях можно использовать бесплатно.

При этом официальные билды будут включать в ответ специальный заголовок Caddy-Sponsors , в котором будут указаны спонсоры проекта.

EULA распространяется на билды, собранные на инфраструктуре разработчика. Исходный код остается под лицензией Apache-2.0. Можно компилировать своими силами и использовать в коммерческих целях.

Появился неофициальный форк проекта, который убирает из ответа заголовок Caddy-Sponsors .

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