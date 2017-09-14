Веб-сервер Caddy анонсировал коммерческую лицензию

Caddy — HTTP/2 веб-сервер с автоматическим HTTPS.
Теперь использование официальных бинарных билдов в коммерческих и некоммерческих целях попадает под EULA. В некоммерческих целях можно использовать бесплатно.
При этом официальные билды будут включать в ответ специальный заголовок
Caddy-Sponsors, в котором будут указаны спонсоры проекта.
EULA распространяется на билды, собранные на инфраструктуре разработчика. Исходный код остается под лицензией Apache-2.0. Можно компилировать своими силами и использовать в коммерческих целях.
Появился неофициальный форк проекта, который убирает из ответа заголовок
Caddy-Sponsors.
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