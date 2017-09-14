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Из ядра Linux удалена поддержка UDP Fragmentation Offload

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Андрей Коновалов (Andrey Konovalov) нашел с помощью фаззера syzkaller последовательность системных вызовов, которая портит память ядра, если в системе есть хотя бы один сетевой интерфейс с MTU < 65535 и включенной опцией UDP Fragmentation Offload. На самом деле требуется еще право менять опции интерфейса, но его легко получить через непривилегированные пользовательские пространства имен. Они же позволяют создать такой интерфейс, если его не было в системе изначально. Итог: на некоторых ядрах, поставляемых Ubuntu, продемонстрировано повышение привилегий от обычного пользователя до root (CVE-2017-1000112). Проблема существует также в ядрах не от Ubuntu.

David S. Miller в качестве решения проблемы предложил удалить поддержку UDP Fragmentation Offload и выслал соответствующий набор патчей в рассылку netdev. Мотивация: «эту операцию поддерживает очень небольшое число устройств, польза от нее в лучшем случае сомнительна, и эта операция добавляет немало сложности в пути обработки данных». На данный момент патчи приняты в ветку net-next.

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Проверено: Shaman007 ()
Ответ на: комментарий от valman___

Сетевой интерфейс раньше мог «аппаратно» распиливать большие UDP-пакеты на фрагменты, влезающие в PMTU. Сейчас эта операция всегда делается программно.

AEP ★★★★★ ()

А как поступят в LTS-релизах систем? Непонятно... Роллинг-релизы понятно, а эти? Даже если удалят из дистрибутивов Linux с 1 годом поддержки, то это будет понятно: на этих дистрах же «обкатываются» будущие LTS-ы.

ZenitharChampion ★★★★★ ()

удалена поддержка UDP Fragmentation Offload

Зачем фиксить баги? У нас нет времени долбаться с ними.
Лучше ещё раз запилить $YET_ANOTHER_IPC. А потом пропатчить CFS.
А потом опять IPC.

devl547 ★★★★★ ()

Добавляют новые возможности - ядро раздувается, плохо. Выкидывают ненужное, что случайно нашли по багу, - тоже плохо.

anonymous ()

Ты гляди, что мой полный тёзка-растоман вытворяет, из-за него теперь в ядре нет мега-полезной фичи, которая повышала мне FPS'ы в Quake! Теперь колёсики в glxgears будут крутиться медленнее и винда под VB тяжело грузится начнёт. А всё потому что увлечение Rust'ом вот до такого доводит! :(

DRVTiny ★★★★★ ()
Ядро Linux