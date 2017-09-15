man-pages 4.13

Акутальны они на сегодняшний день, когда для справки есть веб?



Тот же ман более удобочитаем в браузере.



Так актуальны или нет? Веб или браузер? Не говоря уже о том, что на том же man7.org очевидно текстовый рендер groff, разве что с добавлением ссылок (которые, например, pinfo точно так же распознаёт), все другие различия можно отнести разве что к недостаткам в настройке собственного терминала и рендера groff.