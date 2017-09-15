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man-pages 4.13

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Ментейнер проекта Майкл Керриск анонсировал версию 4.13 коллекции страниц руководства man для Linux.

Как указывает Майкл, в процесс подготовки данной версии внесли вклад около 40 участников; было сделано суммарно более 350 изменений, среди которых можно отметить добавление пяти страниц; кроме того, все 1028 существующих страницы претерпели различные правки.

Краткий обзор изменений:

  • Добавлена документация, касающаяся некоторых ранее не документированных аспектов реализации POSIX threads API:
    • Добавлены страницы pthread_mutexattr_setrobust(3) и pthread_mutex_consistent(3), описывающие часть API POSIX threads, относящуюся к поддержке robust mutexes. Кроме того, внесён ряд дополнений в страницу get_robust_list(2), описывающую системный вызов, используемый для реализации данной части API. Данные страницы написаны Майклом в соавторстве с Yubin Ruan.
    • Добавлена страница pthread_mutexattr_init(3), описывающая функции pthread_mutexattr_init() и pthread_mutexattr_destroy().
    • Добавлена страница pthread_mutexattr_getpshared(3), описывающая функции pthread_mutexattr_getpshared() и pthread_mutexattr_setpshared().
  • Добавлена страница sysfs(5), где положено начало документированию виртуальной файловой системы sysfs. На данном этапе файлы данной ФС документированы далеко не полностью, в связи с чем патчи с её дополнениями всячески приветствуются.
  • Документированы команды системного вызова fcntl(2) по управлению предположениями о режимах чтения/записи, добавленные в Linux 4.13: F_GET_RW_HINT, F_SET_RW_HINT, F_GET_FILE_RW_HINT и F_SET_FILE_RW_HINT.
  • В страницу документации команд системного вызова ioctl(2) по управлению терминалом внесена информация о команде TIOCGPTPEER.
  • В страницу документации системного вызова kcmp(2) внесена информация о команде KCMP_EPOLL_TFD, добавленной в Linux 4.13.
  • В страницу документации системного вызова keyctl(2) внесена информация о команде KEYCTL_RESTRICT_KEYRING и поддержке указания параметров KDF в команде KEYCTL_DH_COMPUTE, добавленных в Linux 4.12.

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>>> Репозиторий

>>> История изменений

>>> Страница проекта

★★

Проверено: Shaman007 ()

Добавлены страницы pthread_mutexattr_setrobust(3) и pthread_mutex_consistent(3), описывающие часть API POSIX threads, относящуюся к поддержке robust mutexes.

По ссылке:

A description of what robust futexes are

Сначала подумал: опечатка, потом стало ясно - это они так хитро закрутили:

To solve such types of problems, «robust mutex» userspace APIs were created

gag ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от wlauser

Акутальны они на сегодняшний день, когда для справки есть веб?

Тот же ман более удобочитаем в браузере.

Так актуальны или нет? Веб или браузер? Не говоря уже о том, что на том же man7.org очевидно текстовый рендер groff, разве что с добавлением ссылок (которые, например, pinfo точно так же распознаёт), все другие различия можно отнести разве что к недостаткам в настройке собственного терминала и рендера groff.

eSyr ★★ ()
Ответ на: комментарий от wlauser

Маны читают не когда а-а-а! а-а-а! всё сломалось! нужно срочно чинить!

Уже после того, как всё это пройдёт, ты составляешь список манов к прочтению, а в выбранное время садишься и читаешь их от начала и до конца.

i-rinat ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от wlauser

При серьезной проблеме

Что ты считаешь серьезной проблемой?

Интернет тебе поможет, если ты вообще ни в зуб ногой в данной теме, тогда он даст тебе необходимый старт. В остальном достаточно манов

anonymous ()
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