man-pages 4.13

Ментейнер проекта Майкл Керриск анонсировал версию 4.13 коллекции страниц руководства man для Linux.
Как указывает Майкл, в процесс подготовки данной версии внесли вклад около 40 участников; было сделано суммарно более 350 изменений, среди которых можно отметить добавление пяти страниц; кроме того, все 1028 существующих страницы претерпели различные правки.
Краткий обзор изменений:
- Добавлена документация, касающаяся некоторых ранее не документированных аспектов реализации POSIX threads API:
- Добавлены страницы pthread_mutexattr_setrobust(3) и pthread_mutex_consistent(3), описывающие часть API POSIX threads, относящуюся к поддержке robust mutexes. Кроме того, внесён ряд дополнений в страницу get_robust_list(2), описывающую системный вызов, используемый для реализации данной части API. Данные страницы написаны Майклом в соавторстве с Yubin Ruan.
- Добавлена страница pthread_mutexattr_init(3), описывающая функции
pthread_mutexattr_init()и
pthread_mutexattr_destroy().
- Добавлена страница pthread_mutexattr_getpshared(3), описывающая функции
pthread_mutexattr_getpshared()и
pthread_mutexattr_setpshared().
- Добавлена страница sysfs(5), где положено начало документированию виртуальной файловой системы sysfs. На данном этапе файлы данной ФС документированы далеко не полностью, в связи с чем патчи с её дополнениями всячески приветствуются.
- Документированы команды системного вызова fcntl(2) по управлению предположениями о режимах чтения/записи, добавленные в Linux 4.13:
F_GET_RW_HINT,
F_SET_RW_HINT,
F_GET_FILE_RW_HINTи
F_SET_FILE_RW_HINT.
- В страницу документации команд системного вызова ioctl(2) по управлению терминалом внесена информация о команде
TIOCGPTPEER.
- В страницу документации системного вызова kcmp(2) внесена информация о команде
KCMP_EPOLL_TFD, добавленной в Linux 4.13.
- В страницу документации системного вызова keyctl(2) внесена информация о команде
KEYCTL_RESTRICT_KEYRINGи поддержке указания параметров KDF в команде
KEYCTL_DH_COMPUTE, добавленных в Linux 4.12.
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