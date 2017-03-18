man-pages 4.10

15 марта Майкл Керриск анонсировал версию 4.10 коллекции страниц руководства man для Linux.
Как указывает Майкл, в процесс подготовки данной версии внесли вклад более 40 участников; было сделано суммарно более 600 изменений в 160 страницах. Эти изменения включают себя, среди прочего, добавление одиннадцати страниц и существенную переработку ещё трёх.
- Страницы add_key(2), keyctl(2) и request_key(2), описывающие системные вызовы для работы с подсистемой хранения криптографических ключей были существенно переработаны и расширены.
- При содействии Дэвида Хоуэллса, разработчика подсистемы хранения криптографических ключей и библиотеки libkeyutils, ряд страниц руководства был перенесён в проект man-pages, так как они описывают ядерный интерфейс: keyrings(7), persistent-keyring(7), process-keyring(7), session-keyring(7), thread-keyring(7), user-keyring(7), user-session-keyring(7). Многие из них были обновлены и дополнены в процессе переноса.
- Добавлена страница ioctl_iflags(2), которая описывает флаги inode (атрибуты, которыми позволяет манипулировать команда chattr(1)) и команда ioctl(2) для работы с этими флагами.
- Детали команд ioctl(2) для работы с пространствами имён объектов (namespaces) вынесены из namespaces(7) в отдельную страницу ioctl_ns(2).
- Добавлена страница getentropy(3), описывающая одноимённую библиотечную функцию, добавленную в glibc 2.25.
- Описание использования функций, которые можно вызывать из обработчика сигнала, перенесено из signal(7) в отдельную страницу signal-safety(7). В процессе также были добавлены некоторые детали, такие как отличия glibc от того, что указано в POSIX.
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