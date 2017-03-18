man-pages 4.10

Я не настолько болен разными соцсетями чтобы тратить столько времени на переводы и форматирования.

А в той теме большинство прямым текстом писали, что никакие маны они никогда не читают, что они написаны, якобы, марсианским языком, и не нужны и так знающим как выполнять свои обычные действия людям.