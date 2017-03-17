Вышел первый публичный релиз новой системы управления версиями Pijul 0.3, написанной на языке программирования Rust. Pijul объединяет в себе производительность git и простоту использования darcs. Основанный на модели теории патчей, Pijul направлен на то, чтобы сделать операции слияния и забора определенных коммитов (cherry-pick) более интуитивным.

Pijul можно установить при помощи пакетного менеджера для rust — cargo: команда cargo install pijul соберёт самую последнюю версию. Минимальная для сборки версия Rust — 1.15.1.

Примеры использования:

$ mkdir my_project $ cd my_project $ pijul init # создание нового пустого репозитория $ echo " [ ] save the world" > todo.md # редактируем файл $ pijul add todo.md # добавить todo.md: pijul начнёт отслеживать # изменения в этом файле $ pijul record # равнозначно 'git commit -p' added file /home/florent/code/pijul/pijul/pijul/tuto/todo.md Shall I record this change? [ynkad] y + [ ] save the world Shall I record this change? [ynkad] y What is your name <and email address>? Jean Doe <jean@example.org> What is the name of this patch? Lest I forget Recorded patch AeNEKi1-S60Pe_Hy__lbsyyKIrnkFvDBC-AOG4uUf0KxRG6v2pqwv…

Пример создания клона и внесения изменений; на этот раз команда record используется с ключом -a для сохранения всех изменений в отслеживаемых файлах. pijul record -m <сообщение> добавляет сопутствующее сообщение без необходимости открывания редактора, --author позволяет указать авторство, только для этого случая.

$ cd .. $ pijul clone my_project clone_of_my_project $ cd clone_of_my_project $ echo " [ ] save the world, starting with the koalas" > todo.md $ pijul record -am "Think of the koalas" --author koala_lover@example.au Recorded patch ATqiYHQE528y0irRT4Oh0HEGbsR9e8J-7VMqUljUvsmduIcBU1YGdN_Abg…

Возвращаемся в исходный репозиторий и мерждим изменения:

$ cd ../my_project $ pijul pull ../clone_of_my_project Hash: ATqiYHQE528y0irRT4Oh0HEGbsR9e8J-7VMqUljUvsmduIcBU1YGdN_AbgpWZ7eaj-1q3dOA2OU5YYA1t1DY_T8 Authors: ["koala_lover@example.au"] Timestamp 2017-03-16 16:50:49.059851279 UTC * Think of the koalas Shall I pull this patch? [ynkad] y $ cat todo.md [ ] save the world, starting with the koalas

Pijul — пока очень молодой проект: разработчики сами только начали его использовать для разработки самого проекта Pijul.

Проект назван в честь бороздчтатоклювого ани, южноамериканской птицы, которые часто живут группами по четыре-пять птиц. Они защищают свою территорию вместе, откладывают яйца в одно общее гнездо. Все члены группы насиживают их и заботятся о молодняке, даже молодые помогают заботиться о птенцах.

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