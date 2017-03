Вышел первый публичный релиз новой системы управления версиями Pijul 0.3, написанной на языке программирования Rust. Pijul объединяет в себе производительность git и простоту использования darcs. Основанный на модели теории патчей, Pijul направлен на то, чтобы сделать операции слияния и забора определенных коммитов (cherry-pick) более интуитивным.

Pijul можно установить при помощи пакетного менеджера для rust — cargo: команда cargo install pijul соберёт самую последнюю версию. Минимальная для сборки версия Rust — 1.15.1.

Примеры использования: