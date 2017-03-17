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НовостиGNOME

MATE Desktop 1.18

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После шести месяцев разработки представлен новый релиз MATE Desktop — активно развивающегося форка GNOME 2. Цель проекта — обеспечить поддержку новых технологий, сохранив при этом традиционную организацию рабочего окружения.

Данный выпуск ориентирован на завершение миграции на GTK+ 3 и адаптацию новых технологий, идущих на замену устаревшим компонентам.

Основные изменения:

  • Все компоненты MATE теперь используют только GTK+ 3. Требуется GTK+ >= 3.14. Весь код, связанный с GTK+ 2, удалён. Параметра сборки --with-gtk больше нет.
  • Завершена миграция с libunique на GtkApplication.
  • Добавлена поддержка libinput для мышей и тачпадов.
  • Сильно улучшена поддержка технологий доступности, особенно для слабовидящих пользователей.
  • В Caja добавлены новые возможности: очередь копирования, возможность поставить копирование на паузу, подтверждение переноса файлов в корзину, поддержка кнопок мыши «вперёд» и «назад» для навигации, уведомление о готовности диска к безопасному извлечению.
  • Экран блокировки теперь показывает обои стола, а не стандартный фон.
  • В MATE Panel добавлены новые возможности: дополнительные опции для выполнения действий на рабочем столе, поддержка StatusNotifier, поддержка редактора меню Menulibre (если установлен, заменяет собой Mozo)
  • Улучшения в менеджере архивов Engrampa: поддержка форматов ear и war, проверка версии rar и unrar для корректного отображения даты, исправления в создании многотомных rar- и 7z-архивов.
  • В уведомлениях теперь можно размещать кнопки, например для управления плеером.
  • Переделан просмотрщик шрифтов, добавлены режим навигации по шрифтам и поддержка формата TTC.
  • Старые вызовы upower для режима ожидания и сна заменены на соответствующие из ConsoleKit2.
  • В MATE Terminal теперь можно закрывать вкладки средней кнопкой мыши.
  • Просмотрщик документов Atril стал намного быстрее открывать документы, также в него добавлена поддержка распаковки, нужная для некоторых форматов комиксов.
  • Много старых методов GTK+ заменены, много багов исправлено.
  • Система плагинов и все на плагины C и Python в Eye of MATE и Pluma портированы на libpeas.
  • Обновлены переводы.
  • Устранено несколько утечек памяти.
  • MATE Calculator вернулся и был портирован на GTK+ 3.

>>> Подробности

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Проверено: Shaman007 ()

Старые вызовы upower для режима ожидания и сна заменены на соответствующие из ConsoleKit2

logind не? Или разработчики страдают активной гражданской позицией?

intelfx ★★★★★ ()

объясните, почему разработчики стали с нуля пилить гном3 вместо того, чтобы портировать гном2 на gtk3?
ведь какие-то левые чуваки из мяты это успешно сделали, ничего не сломав

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Если не ошибаюсь, то Джеф Раскин ещё в своё время писал, что программы следует переписывать с нуля каждые 10-15 лет. Ибо они неизбежно обрастают костылями и неудачными архитектурными решениями, которые за столько лет оказываются погребены в недрах программы и их уже невозможно нормально переделать, кроме как всё разрушить и построить с нуля красиво и грамотно.

MozillaFirefox ()
Последнее исправление: MozillaFirefox (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от intelfx

logind не? Или разработчики страдают активной гражданской позицией?

Без вас обойдутся, а systemd какашки кушайте сами, можете и обмазаться, это как душе угодно.

Odalist ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Технический долг? Очень часто вторая (третья, четвёртая, N+1-ая) версия системы настолько отличается от предыдущей, что нет смысла насиловать труп и пытаться исправить миллионы строк говнокода. Возможно, разрабы Gnome тоже решили не париться и с новыми силами, с учётом предыдущих ошибок начать новый проект.

dunmaksim ()
GNOME