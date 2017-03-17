MATE Desktop 1.18

После шести месяцев разработки представлен новый релиз MATE Desktop — активно развивающегося форка GNOME 2. Цель проекта — обеспечить поддержку новых технологий, сохранив при этом традиционную организацию рабочего окружения.
Данный выпуск ориентирован на завершение миграции на GTK+ 3 и адаптацию новых технологий, идущих на замену устаревшим компонентам.
Основные изменения:
- Все компоненты MATE теперь используют только GTK+ 3. Требуется GTK+ >= 3.14. Весь код, связанный с GTK+ 2, удалён. Параметра сборки
--with-gtkбольше нет.
- Завершена миграция с libunique на GtkApplication.
- Добавлена поддержка libinput для мышей и тачпадов.
- Сильно улучшена поддержка технологий доступности, особенно для слабовидящих пользователей.
- В Caja добавлены новые возможности: очередь копирования, возможность поставить копирование на паузу, подтверждение переноса файлов в корзину, поддержка кнопок мыши «вперёд» и «назад» для навигации, уведомление о готовности диска к безопасному извлечению.
- Экран блокировки теперь показывает обои стола, а не стандартный фон.
- В MATE Panel добавлены новые возможности: дополнительные опции для выполнения действий на рабочем столе, поддержка StatusNotifier, поддержка редактора меню Menulibre (если установлен, заменяет собой Mozo)
- Улучшения в менеджере архивов Engrampa: поддержка форматов ear и war, проверка версии rar и unrar для корректного отображения даты, исправления в создании многотомных rar- и 7z-архивов.
- В уведомлениях теперь можно размещать кнопки, например для управления плеером.
- Переделан просмотрщик шрифтов, добавлены режим навигации по шрифтам и поддержка формата TTC.
- Старые вызовы upower для режима ожидания и сна заменены на соответствующие из ConsoleKit2.
- В MATE Terminal теперь можно закрывать вкладки средней кнопкой мыши.
- Просмотрщик документов Atril стал намного быстрее открывать документы, также в него добавлена поддержка распаковки, нужная для некоторых форматов комиксов.
- Много старых методов GTK+ заменены, много багов исправлено.
- Система плагинов и все на плагины C и Python в Eye of MATE и Pluma портированы на libpeas.
- Обновлены переводы.
- Устранено несколько утечек памяти.
- MATE Calculator вернулся и был портирован на GTK+ 3.
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