MATE Desktop 1.18

Если не ошибаюсь, то Джеф Раскин ещё в своё время писал, что программы следует переписывать с нуля каждые 10-15 лет. Ибо они неизбежно обрастают костылями и неудачными архитектурными решениями, которые за столько лет оказываются погребены в недрах программы и их уже невозможно нормально переделать, кроме как всё разрушить и построить с нуля красиво и грамотно.