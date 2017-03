Представлен релиз Rust 1.16 — системного языка программирования, нацеленного на безопасную работу с ресурсами, скорость и параллельное выполнение кода. В этот релиз вошли 1364 патча от 137 разработчиков.

Если у вас уже установлена предыдущая версия Rust, то обновиться до Rust 1.16 очень легко:

Самое крупное нововведение в Rust 1.16 — новая субкоманда cargo check направленная на ускорение процесса разработки.

Что она делает? Давайте рассмотрим как rustc компилирует код. Компиляция происходит в несколько проходов, шагов от исходного кода до исполняемого файла. Все эти шаги (и затраченные на них ресурсы) можно увидеть, передав компилятору ночной ветки -Z time-passes

rustc .\hello.rs -Z time-passes time: 0.003; rss: 16MB parsing time: 0.000; rss: 16MB recursion limit time: 0.000; rss: 16MB crate injection time: 0.000; rss: 16MB plugin loading time: 0.000; rss: 16MB plugin registration time: 0.049; rss: 34MB expansion

Мысленно эти шаги можно разбить на два больших: сначаласовершает все проверки безопасности, убеждается в корректности синтаксиса, и всё такое, а после он выполняет оптимизации и генерирует бинарный код.

Последний шаг занимает очень много времени. К тому же, он не всегда нужен. Типичный процесс разработки выглядит как-то так:

Пишем немного кода.

Запускаем cargo build , чтобы проверить, что код компилируется.

, чтобы проверить, что код компилируется. Повторяем предыдущие шаги N раз.

Запускаем cargo test , чтобы убедиться, что все тесты проходят успешно.

, чтобы убедиться, что все тесты проходят успешно. Возвращаемся в начало.

Во втором шаге код никогда не запускается. Там нужен результат анализа кода от компилятора, а не запускаемый бинарник. cargo check создана именно для этого случая: команда запускает все проверки компилятора, не тратя время на генерацию бинарного кода.

Другие улучшения

Для работы cargo check компилятор научился генерировать новый формат файлов: .rmeta . Такие файлы содержат метаданные о каком-либо одном крейте. cargo check использует эти данные для анализа зависимостей проекта и позволяет компилятору сделать проверки типов из сторонних библиотек.

Удалена диагностика consider using an explicit lifetime parameter , появляющаяся если в коде были использованы неправильные аннотации времени жизни. Рассмотрим пример:

use std::str::FromStr; pub struct Name<'a> { name: &'a str, } impl<'a> FromStr for Name<'a> { type Err = (); fn from_str(s: &str) -> Result<Name, ()> { Ok(Name { name: s }) } }

> rustc +1.15.1 foo.rs --crate-type=lib error[E0495]: cannot infer an appropriate lifetime for lifetime parameter in generic type due to conflicting requirements --> .\foo.rs:10:5 | 10 | fn from_str(s: &str) -> Result<Name, ()> { | _____^ starting here... 11 | | Ok(Name { name: s }) 12 | | } | |_____^ ...ending here | help: consider using an explicit lifetime parameter as shown: fn from_str(s: &'a str) -> Result<Name, ()> --> .\foo.rs:10:5 | 10 | fn from_str(s: &str) -> Result<Name, ()> { | _____^ starting here... 11 | | Ok(Name { name: s }) 12 | | } | |_____^ ...ending here

> rustc +1.15.1 .\foo.rs --crate-type=lib error[E0308]: method not compatible with trait --> .\foo.rs:10:5 | 10 | fn from_str(s: &'a str) -> Result<Name, ()> { | _____^ starting here... 11 | | Ok(Name { name: s }) 12 | | } | |_____^ ...ending here: lifetime mismatch | help: consider using an explicit lifetime parameter as shown: fn from_str(s: &'a str) -> Result<Name<'a>, ()> --> .\foo.rs:10:5 | 10 | fn from_str(s: &'a str) -> Result<Name, ()> { | _____^ starting here... 11 | | Ok(Name { name: s }) 12 | | } | |_____^ ...ending here

> rustc +1.15.1 .\foo.rs --crate-type=lib help: consider using an explicit lifetime parameter as shown: fn from_str(s: &'a str) -> Result<Name<'a>, ()> --> .\foo.rs:10:5

Здесь компилятор не уверен, что делать с временем жизни: код не гарантирует чтопроживет столько же, сколько, как того требуется. Компилятор Rust 1.15 выведет:Компилятор описывает проблему и дает рекомендации по исправлению. Модифицируем код согласно им и пробуем снова:Всё ещё не работает. Предлагается добавить еще одно время жизни, на этот раз для...и наконец код скомпилировался.

Мотивация для этой диагностики была правильной, но когда диагностика ошибалась, они ошибалась сильно. Иногда предлагался даже некорректный синтаксис. Более того, опытным пользователям Rust эта диагностика не нужна, а новичков она сбивала с толку, поэтому было принято решение ее убрать. Возможно, в будущем диагностика снова вернется, если получится уменьшить количество ложно-положительных срабатываний.

Есть и другие изменения, касающиеся диагностик. Предыдущая версия Rust уже научилась предлагать исправления опечаток:

let foo = 5; println!("{}", ffo)

error[E0425]: cannot find value `ffo` in this scope --> foo.rs:4:20 | 4 | println!("{}", ffo); | ^^^ did you mean `foo`?

Но это происходило только для опечаток в локальных переменных и полей в структурах. Сейчас Rust предлагает исправления опечаток почти везде

Стабилизация библиотек

Также стабилизированы некоторые мелкие улучшения:

writeln! теперь можно вызывать без аргументов, как println! , для перевода строки.

теперь можно вызывать без аргументов, как , для перевода строки. Все структуры в стандартной библиотеке теперь реализуют Debug

Улучшен формат ошибок при получении среза &str . Например:

&"abcαβγ"[..4]

thread 'str::test_slice_fail_boundary_1' panicked at 'byte index 4 is not a char boundary; it is inside 'α' (bytes 3..5) of `abcαβγ`

Этот код содержит ошибку:Часть после— новая.

Возможности Cargo

Дополнительно к cargo check , Cargo и crates.io получили пару новых возможностей.

cargo build и cargo doc теперь принимают флаг --all для сборки и документации всех крейтов в рабочем пространстве одной командой.

и теперь принимают флаг для сборки и документации всех крейтов в рабочем пространстве одной командой. Cargo теперь принимает флаги --version --verbose , по образу rustc .

, по образу . Crates.io может отображать значки AppVeyor и TravicCI на странице крейта.

В Cargo и crates.io появились категории. В отличие от ключевых слов, категории модерируются. Ключевые слова используются для поиска, категории — нет. Другими словами, ключевые слова помогают искать крейты, а категории — просматривать.

На crates.io теперь можно просматривать крейты по категориям.

Больше информации можно узнать в развернутых release notes.