Добрый день. Прошло много времени с выпуска 4 издания книги по PostgreSQL — успели выйти версии 9.5 и 9.6 этой базы данных. Материалов по её практическому использованию также накопилось немало, поэтому я решил выпустить обновление книги. Итак, встречайте: «Работа с PostgreSQL: настройка и масштабирование», 5-е издание.

Как и раньше, в книге исследуются вопросы по настройке производительности PostgreSQL, репликации и кластеризации. Список изменений достаточно большой, обновились все разделы и были добавлены новые (подробный список изменений). Любые пожелания или замечания можно писать в issues на GitHub или делать pull request на добавление/исправление материала. Приятного прочтения!

>>> Исходники

>>> Подробности