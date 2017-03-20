OpenSSH 7.5

Представлен новый выпуск OpenSSH — набора программ, предоставляющих шифрование сеансов связи по компьютерным сетям с использованием протокола SSH.
Уведомление об устаревании в будущем
В следующем крупном выпуске (ожидается к июню-августу):
- Будет полностью удалена поддержка протокола SSH v.1 (сейчас поддерживается только на стороне клиента, сборка отключена по умолчанию).
- Будет полностью удалена поддержка шифров Blowfish и RC4, а также кода аутентификации сообщений RIPE-MD160 (сейчас отключены по умолчанию).
- Шифры CBC больше не будут предлагаться клиентом по умолчанию.
- Прекращение поддержки RSA-ключей менее чем 1024 бит (текущий минимум 768 бит).
Данный список отображает текущие намерения разработчиков OpenSSH, но рекомендуется проверить окончательный список изменений будущего выпуска.
Потенциально несовместимые изменения
Этот выпуск включает в себя изменения которые могут повлиять на существующие конфигурации:
- Поддержка опции
UsePrivilegeSeparationпрекращена, разделение привилегий теперь обязательно (по умолчанию разделение привилегий было включено почти 15 лет, а песочница 5 лет).
- Формат сообщений в логе был изменён, чтобы включать в себя дополнительную информацию о пользователях и состояниях аутентификации. ПО, использующее лог-файлы ssh/sshd, может потребовать модификаций. Например:
Изменённые сообщения включают в себя: закрытия соединений, таймауты, отсоединения удалённой стороны, сбой согласований, а также сообщения о других критических ошибках.
Connection closed by user x 1.1.1.1 port 1234 [preauth] Connection closed by authenticating user x 10.1.1.1 port 1234 [preauth] Connection closed by invalid user x 1.1.1.1 port 1234 [preauth]
- Только OpenSSH Portable Этот выпуск прекращает возможность сборки с версиями OpenSSL до 1.0.1.
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