OpenSSH 7.5

SSH v.1 и правильно что отключили, зачем тянуть лямку легаси? но только если встроенные применения требуют, но ведь дырявый протокол, и уже в конце 90-х начале 2000-х было дело уже переходили на ssh -2, кстати по старой памяти до сих пор -2 ключ добавляю почти всегда.