Состоялся рализ Liberation Circuit 1.1 — свободной стратегии в реальном времени, отличающейся от многих конкурентов возможностью запрограммировать юнитов.
Действие игры разворачивается во враждебной компьютерной системе, цель игрока — сбежать из этой системы, для чего необходимо уничтожить все враждебные «процессы» («процессы» — аналоги юнитов из обычных RTS). Поддерживается одиночная игра в и игра по электронной почте.
Одна из главных особенностей игры заключается в том, что поведение подконтрольных «процессов» можно запрограммировать на простом C-подобном языке. Именно поэтому автор описывает эту игру как «Rogue AI Simulator».
В новой версии было исправлено несколько ошибок, например, было исправлено описание некоторых объектов и проблема с шестнадцатеричными числами во встроенном компиляторе. Также была расширена поддержка экранов с высоким разрешением.
>>> Репозиторий проекта на Github и скриншоты