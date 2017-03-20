Liberation Circuit 1.1

Здраствуйте. Я, Кирилл. Хотел бы чтобы вы сделали игру, 3Д-экшон суть такова... Пользователь может играть разработчиком, менеджером и клиентом. И если пользователь играет разработчиком то разработчики в офисе, домики деревяные набигают манагеры и клиенты. Можно грабить корованы... И разработчики раз офисные то сделать так что там полный офис... А движок можно поставить так что вдали таски в джире картинкой, когда подходиш они преобразовываются в 2-хмерные ТЗ на A4. Можно писать код и т.п. возможности как в игре в стартовом посте. И враги 3-хмерные тоже, и труп тоже 3д. Можно прыгать и т.п. Если играть за менеджера то надо слушаться командира, и защищать офис от клиента (имя я не придумал) и шпионов, троянов разработчиков, и ходит на набеги на когото из этих (разработчиков, клиентов...). Ну а если за клиента... то значит шпионы или трояны разработчиков иногда нападают, пользователь сам себе командир может делать что сам захочет прикажет своей охране с ним самим напасть на офис и пойдет в атаку. Всего в игре 4 зоны. Т.е. карта и на ней есть 4 зоны, 1 - зона отдыха (нейтрал), 2- зона манагеров (где дворец), 3-зона разработчиков, 4 - зона клиента... (в высотках, там есть последний этаж...)

Так же чтобы в игре могли не только убить но и отрубить руку и если пользователя не вылечат то он будет программировать одной рукой, так же выколоть глаз но пользователь может не умереть а просто пол экрана не видеть, или достать или купить протез, если ногу тоже либо умреш либо будеш ползать либо на коляске котаться, или самое хорошее... поставить протез. Сохранятся можно...

P.S. Я джва года хочу такую игру.