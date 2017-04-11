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НовостиUbuntu Linux

Появилась более точная официальная информация о дальнейшей судьбе дистрибутива Ubuntu

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Если ранее сообщалось все на уровне слухов и догадок и точной была лишь информация о Mir и Unity 8, то теперь это официальный ответ о дальнейшей судьбе Ubuntu.

  1. Весь труд останется у сообщества, вопреки опасениям. В том числе и Unity 8 с Unity 7. Исключение коснется только Mir, и то только для встраиваемых устройств.
  2. Никаких решений по дальнейшей судьбе проекта Ubuntu в рамках десктопа Canonical принимать не будет. Все будет на усмотрение создателей редакции Ubuntu Gnome. Canonical будет заниматься лишь вопросами стабильности дистрибутива, перехода без каких-либо проблем с прошлых выпусков и закрытия уязвимостей.
  3. Snap останется, и будет обеспечена полноценная интеграция с Gnome и KDE.
  4. Переход с Unity на Gnome с 16.04 на 18.04 произойдет так же незаметно, как и на Unity с 10.04 на 12.04.
  5. Пакеты с Unity 7 продолжат лежать в репозитории, но уже «мертвым грузом», но возможно будут удалены, если их никто не будет сопровождать в рамках Universe.

На данный момент остается открытым вопрос судьбы проектов, создававшихся и для Ubuntu, и для Debian одновременно. Например, это касается среды рабочего стола Gnome-Flashback, создававшейся российским разработчиком Дмитрием Шачневым.

>>> Разъяснения



Проверено: Shaman007 ()

Переход с Unity на Gnome с 16.04 на 18.04 произойдет также незаметно, как и на Unity с 10.04 на 12.04

незаметно по Шаттлвротовски - это ХЕРАКС, и у Вас виндовс 10!

Kompilainenn ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Kompilainenn

Ну кстати да. Учитывая, сколько нытья было по поводу Юнити в своё время, «незаметно» — это, не иначе, тонкий сарказм.
Пора запасаться попкорном.

dogbert ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от GblGbl

Это не проблема DE. Я говорил своё видение работы с тачскрином, но меня никто не слушает. Тачскрин должен работать как мышь/тачпад, только с абсолютным позиционированием. А сейчас в линуксе нельзя говорить о том, что тачскрин вообще-как-то работает, так как нельзя с помощью тачскрина навести курсор на объект, не кликая. Хотя это часто требуется на веб-сайтах, например, на луркоморье.

te111011010 ()

Snap останется, и будет обеспечена полноценная интеграция с Gnome и KDE.

Шикарно же. Хотя Appimage опередил их. Но snap тоже хорош.

Исключение коснется только Mir, и то только для встраиваемых устройств.

Я читал Mir продолжат развивать и на десктопе, они не хотят отказываться от него.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от GblGbl

Да, жаль, что не осилили. Сейчас, кроме Unity, ни у одной DE интерфейс не работает удобно с тачскринами.

В попец засунь свои тач-скрины. Кроме KDE ни на чем работать реально нельзя.

anonymous ()

> Переход с Unity на Gnome с 16.04 на 18.04 произойдет так же незаметно, как и на Unity с 10.04 на 12.04

Долго ржал! ААА, что это? Как в этом работать! ААА! А, вот статья «15 первых действий после установки Ubuntu 12.04», ага, линзы установил, Ubuntu Tweak настроил, вроде терпимо теперь. И всё же, нафига?!

ZenitharChampion ★★★★★ ()

Весь труд останется у сообщества

Подарить сообществу то, что и так под GPL - вот она широкая и бескорыстная южноафриканская душа!

Переход с Unity на Gnome с 16.04 на 18.04 произойдет так же незаметно, как и на Unity с 10.04 на 12.04

Прям шутка года, помню дикие истерики и взрывавшиеся пердаки пользователей которых заставляли переходить на Unity. Вот же юморист, «незаметно».

mbivanyuk ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от GblGbl

ни у одной DE интерфейс не работает удобно с тачскринами.

Не понимаю, откуда у людей тач скрины и почему, допустим, на ноутбуке это вообще удобно?

Вообще не понимаю. Поэтому и пользы в Unity никакой не вижу.

zgen ★★★★★ ()

Весь труд останется у сообщества, вопреки опасениям.

А есть кто спец по убунту-дебиану ? В чем трудность просто юзать дебиан ?

mx__ ★★ ()

Я не совсем понял, что означает пункт 2. Canonical вообще отстраняется от разработки Ubuntu и отдает дистр каким-то «создателям редакции Ubuntu Gnome», которые будут решать его судьбу? Кто это вообще такие эти создатели?

mshewzov ()
Ответ на: комментарий от mshewzov

Как показала практика, Ubuntu GNOME — самая успешная редакция Ubuntu. Поэтому зачем что-то предпринимать, если можно тупо сделать дефолтной именно её?

EXL ★★★★ ()

Мне кажется, Марк троллит будущих пользователей. «Ах так, вам не понравилась моя юнити? Вот вам голый ненастроенный гном, посмотрим, как вы теперь запоёте».

Aceler ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от mshewzov

У каждой редакции Ubuntu есть руководство и ведущие разработчики. Т.е. контроль за дистрибутивом будет поручен этой команде, а не той, которая делала Unity.

Aceler ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от mbivanyuk

помню дикие истерики и взрывавшиеся пердаки пользователей которых заставляли переходить на Unity

и наверняка от перехода с юнити на гном рваться будут те же самые «пользователи»

imul ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от zgen

Не понимаю, откуда у людей тач скрины

модель ноутбука такая

на ноутбуке это вообще удобно?

вполне удобно, в крайнем случае можно просто не тыкать в экран, а то многие любят читать текст водя по нему пальчиком...

imul ★★★★★ ()
Последнее исправление: imul (всего исправлений: 1)

надёюсь редхат теперь счастлив и оставит в покое сообщество. перестанет пропихивать в линукс любое дерьмо, лишь бы навредить каноникал.

а так конечно это всё очень печально. линукс на десктопах видимо окончательно похоронен. очень жаль.

anonymous ()
Ubuntu Linux