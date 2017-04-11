Появилась более точная официальная информация о дальнейшей судьбе дистрибутива Ubuntu

Если ранее сообщалось все на уровне слухов и догадок и точной была лишь информация о Mir и Unity 8, то теперь это официальный ответ о дальнейшей судьбе Ubuntu.

Весь труд останется у сообщества, вопреки опасениям. В том числе и Unity 8 с Unity 7. Исключение коснется только Mir, и то только для встраиваемых устройств. Никаких решений по дальнейшей судьбе проекта Ubuntu в рамках десктопа Canonical принимать не будет. Все будет на усмотрение создателей редакции Ubuntu Gnome. Canonical будет заниматься лишь вопросами стабильности дистрибутива, перехода без каких-либо проблем с прошлых выпусков и закрытия уязвимостей. Snap останется, и будет обеспечена полноценная интеграция с Gnome и KDE. Переход с Unity на Gnome с 16.04 на 18.04 произойдет так же незаметно, как и на Unity с 10.04 на 12.04. Пакеты с Unity 7 продолжат лежать в репозитории, но уже «мертвым грузом», но возможно будут удалены, если их никто не будет сопровождать в рамках Universe.

На данный момент остается открытым вопрос судьбы проектов, создававшихся и для Ubuntu, и для Debian одновременно. Например, это касается среды рабочего стола Gnome-Flashback, создававшейся российским разработчиком Дмитрием Шачневым.

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