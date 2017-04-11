Sailfish OS 2.1.0 lijoki

11 апреля стала доступна новая версия мобильной операционной системы Sailfish OS.
Изменения в релизе
- Начато портирование на Aarch64 (64-битный ARM).
- Добавлена поддержка Bluez5, что позволяет использовать, например, low-energy bluetooth (используется, например, в фитнес-браслетах).
- Выделение и копирование текста в браузере (пока только статический текст, но не поля ввода), автоматическое выделение телефонных номеров.
- Поддержка OpenVPN, OpenConnect и VPNC. PPTP и L2TP планируется добавить в следующем релизе.
- Можно настраивать размер шрифта графического интерфейса.
- Qt обновлён до версии 5.6.
- Упрощён интерфейс камеры: режим фокусировки по-умолчанию устанавливается в «Auto», убран отдельный пункт для фокусировки в бесконечность.
- Добавлен фильтр Калмана для сенсорного дисплея.
- Добавлена болгарская раскладка и Гуджарати.
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