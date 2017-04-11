LINUX.ORG.RU
НовостиPDA

Sailfish OS 2.1.0 lijoki

 ,


0

1

11 апреля стала доступна новая версия мобильной операционной системы Sailfish OS.

Изменения в релизе

  • Начато портирование на Aarch64 (64-битный ARM).
  • Добавлена поддержка Bluez5, что позволяет использовать, например, low-energy bluetooth (используется, например, в фитнес-браслетах).
  • Выделение и копирование текста в браузере (пока только статический текст, но не поля ввода), автоматическое выделение телефонных номеров.
  • Поддержка OpenVPN, OpenConnect и VPNC. PPTP и L2TP планируется добавить в следующем релизе.
  • Можно настраивать размер шрифта графического интерфейса.
  • Qt обновлён до версии 5.6.
  • Упрощён интерфейс камеры: режим фокусировки по-умолчанию устанавливается в «Auto», убран отдельный пункт для фокусировки в бесконечность.
  • Добавлен фильтр Калмана для сенсорного дисплея.
  • Добавлена болгарская раскладка и Гуджарати.

>>> Прочие изменения

★★★★★

Проверено: Shaman007 ()

Меня вот больше удивляет то, что обновления системы через штатное меню настроек живут отдельно, а pkgcon и zypper - отдельно. В том смысле, что zypper up не обновляет саму ОС.

kknight ★★★ ()
PDA