Конференция Skolkovo Cyberday Conference 2017

Помню Пукин 15 лет назад обещал нанотехнологии. И где? В нашем городе с 500 тыс населения 3 года ждали аппарат для рентгена в единственной бесплатной больнице, где он был (и сломался)... Вот они, нанотехнологии животворящие, бладж!

anonymous ( 21.10.2017 11:30:00 )