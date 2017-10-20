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Конференция Skolkovo Cyberday Conference 2017

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25 октября в Москве, в Инновационном центре «Сколково», здание «Большой Технопарк» состоится конференция Skolkovo Cyberday Conference 2017, которая посвящена актуальным вопросам развития технологий в области информационной безопасности.


Основные темы конференции:

  • Искусственный интеллект и будущее кибербезопасности;
  • Роль социальных, поведенческих и инновационных решений в области кибербезопасности;
  • Ключевые проблемы кибербезопасности облачных сервисов;
  • Ключевые проблемы кибербезопасности банковской отрасли.


Основные докладчики:

  • Александр Гостев, главный антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского»
  • Андрей Масалович, Генеральный директор компании «Лавина Пульс»
  • Рустэм Хайретдинов, Заместитель Генерального Директора ГК Infowatch
  • Michel Bobillier, Program Director, WorldWide IBM Security Tiger Team
  • Евгений Климов, Президент Ассоциации профессионалов в области информационной безопасности RISSPA
  • Руслан Юнусов, Генеральный директор «Российский квантовый центр»
  • Андрей Голов, Генеральный директор «Код безопасности»
  • Андрей Прозоров, CISM, Руководитель экспертного направления Solar Security
  • Сергей Ходаков, Операционный директор Кластера ИТ
  • Александр Бондаренко, Генеральный директор R-Vision
  • Олег Бакшинский, Ведущий советник по вопросам информационной безопасности IBM в России и СНГ
  • Денис Гамаюнов, Генеральный директор SolidSoft
  • Александр Лямин, Генеральный директор Qrator


Основные доклады:

  • Армии умных ботов - кибероружие будущего, А.Масалович
  • The future of cyber security in age of Artificial Intellegence, O.Elimelech
  • Искусственный интеллект в технологиях кибернападения и защиты - современное состояние и перспективы, Д.Гамаюнов
  • Использование машинного обучения как инструмент противодействия мошенничеству в удаленных каналах обслуживания и ЭДО, А.Герасимов
  • Безопасность облачных сервисов для пользователей и разработчиков. Истории взломов, А.Новикова
  • От реактивного к проактивному. Обзор подходов к ИБ в банковской отрасли, Т.Юнусов
  • What can Cognitive Security do for my organization, M.Bobillier


Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться. Количество мест ограничено.

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Проверено: Shaman007 ()

ни одного инженера среди докладчиков, сплошь топ-менеджеры. вангую овер9000 маркетинг-булшит-как-страшно-жить чушни в докладах.

и причем тут Linux?

anonymous ()

Помню Пукин 15 лет назад обещал нанотехнологии. И где? В нашем городе с 500 тыс населения 3 года ждали аппарат для рентгена в единственной бесплатной больнице, где он был (и сломался)... Вот они, нанотехнологии животворящие, бладж!

anonymous ()
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