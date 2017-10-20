25 октября в Москве, в Инновационном центре «Сколково», здание «Большой Технопарк» состоится конференция Skolkovo Cyberday Conference 2017, которая посвящена актуальным вопросам развития технологий в области информационной безопасности.
Основные темы конференции:
- Искусственный интеллект и будущее кибербезопасности;
- Роль социальных, поведенческих и инновационных решений в области кибербезопасности;
- Ключевые проблемы кибербезопасности облачных сервисов;
- Ключевые проблемы кибербезопасности банковской отрасли.
Основные докладчики:
- Александр Гостев, главный антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского»
- Андрей Масалович, Генеральный директор компании «Лавина Пульс»
- Рустэм Хайретдинов, Заместитель Генерального Директора ГК Infowatch
- Michel Bobillier, Program Director, WorldWide IBM Security Tiger Team
- Евгений Климов, Президент Ассоциации профессионалов в области информационной безопасности RISSPA
- Руслан Юнусов, Генеральный директор «Российский квантовый центр»
- Андрей Голов, Генеральный директор «Код безопасности»
- Андрей Прозоров, CISM, Руководитель экспертного направления Solar Security
- Сергей Ходаков, Операционный директор Кластера ИТ
- Александр Бондаренко, Генеральный директор R-Vision
- Олег Бакшинский, Ведущий советник по вопросам информационной безопасности IBM в России и СНГ
- Денис Гамаюнов, Генеральный директор SolidSoft
- Александр Лямин, Генеральный директор Qrator
Основные доклады:
- Армии умных ботов - кибероружие будущего, А.Масалович
- The future of cyber security in age of Artificial Intellegence, O.Elimelech
- Искусственный интеллект в технологиях кибернападения и защиты - современное состояние и перспективы, Д.Гамаюнов
- Использование машинного обучения как инструмент противодействия мошенничеству в удаленных каналах обслуживания и ЭДО, А.Герасимов
- Безопасность облачных сервисов для пользователей и разработчиков. Истории взломов, А.Новикова
- От реактивного к проактивному. Обзор подходов к ИБ в банковской отрасли, Т.Юнусов
- What can Cognitive Security do for my organization, M.Bobillier
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться. Количество мест ограничено.
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