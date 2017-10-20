Exantech Code Jam: Hacktoberfest

Завершите свои пулл-реквесты для Hacktoberfest вместе с Exantech — 28 октября встреча в Москве.

Инвестиционно-технологическая лаборатория Exantech решила поддержать Hacktoberfest и устроить свой джем! Приходите 28 октября в Ключ на Трехгорке — закончить свои пулл-реквесты для Hacktoberfest (или даже начать — время еще есть), узнать об интересных open-source проектах, пообщаться с коллегами.

Программа:

12:00 — 12:30 — Регистрация

12:30 — 13:30 — Презентации open-source проектов и lightning talks контрибьюторов известных проектов Любой участник встречи может рассказать про свой проект, оставляйте заявки в анкете регистрации!

13:30 — 14:30 — Обед

14:30 — 19:30 — Happy hacking

19:30 — 20:00 — Итоги, призы от организаторов, заключительное слово

Презентации проектов от:

Евгений Койнов (EasyPool)

Алексей Охрименко (SimplePEG, CSSComb)

Роман Дворнов (Basis.js, CSSO)

Евгений Алексеев (Archlinux)

Вадим Жуков (OpenBSD)

Все время на площадке будут опытные разработчики, хорошо знакомые с open-source. В конце дня наиболее ярко проявившие себя участникам встречи получат призы. Снеки и напитки — весь день.

Exantech — это тех­но­ло­ги­че­ская ла­бо­ра­то­рия и вен­чур­ный фонд, со­здан­ные ин­ве­сти­ци­он­ной ком­па­ни­ей EXANTE. Ком­па­ния за­ни­ма­ет­ся про­ек­та­ми в об­ла­сти фи­нан­со­вых тех­но­ло­гий и крип­то­ва­лют и ста­ра­ет­ся сде­лать фи­нан­со­вую от­расль ближе и по­нят­нее людям.

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