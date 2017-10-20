Exantech Code Jam: Hacktoberfest

Завершите свои пулл-реквесты для Hacktoberfest вместе с Exantech — 28 октября встреча в Москве.
Инвестиционно-технологическая лаборатория Exantech решила поддержать Hacktoberfest и устроить свой джем! Приходите 28 октября в Ключ на Трехгорке — закончить свои пулл-реквесты для Hacktoberfest (или даже начать — время еще есть), узнать об интересных open-source проектах, пообщаться с коллегами.
Программа:
- 12:00 — 12:30 — Регистрация
- 12:30 — 13:30 — Презентации open-source проектов и lightning talks контрибьюторов известных проектов
Любой участник встречи может рассказать про свой проект, оставляйте заявки в анкете регистрации!
- 13:30 — 14:30 — Обед
- 14:30 — 19:30 — Happy hacking
- 19:30 — 20:00 — Итоги, призы от организаторов, заключительное слово
Презентации проектов от:
- Евгений Койнов (EasyPool)
- Алексей Охрименко (SimplePEG, CSSComb)
- Роман Дворнов (Basis.js, CSSO)
- Евгений Алексеев (Archlinux)
- Вадим Жуков (OpenBSD)
Все время на площадке будут опытные разработчики, хорошо знакомые с open-source. В конце дня наиболее ярко проявившие себя участникам встречи получат призы. Снеки и напитки — весь день.
Exantech — это технологическая лаборатория и венчурный фонд, созданные инвестиционной компанией EXANTE. Компания занимается проектами в области финансовых технологий и криптовалют и старается сделать финансовую отрасль ближе и понятнее людям.
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