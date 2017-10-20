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Exantech Code Jam: Hacktoberfest

 


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Завершите свои пулл-реквесты для Hacktoberfest вместе с Exantech — 28 октября встреча в Москве.

Инвестиционно-технологическая лаборатория Exantech решила поддержать Hacktoberfest и устроить свой джем! Приходите 28 октября в Ключ на Трехгорке — закончить свои пулл-реквесты для Hacktoberfest (или даже начать — время еще есть), узнать об интересных open-source проектах, пообщаться с коллегами.

Программа:

  • 12:00 — 12:30 — Регистрация
  • 12:30 — 13:30 — Презентации open-source проектов и lightning talks контрибьюторов известных проектов

    Любой участник встречи может рассказать про свой проект, оставляйте заявки в анкете регистрации!

  • 13:30 — 14:30 — Обед
  • 14:30 — 19:30 — Happy hacking
  • 19:30 — 20:00 — Итоги, призы от организаторов, заключительное слово

Презентации проектов от:

  • Евгений Койнов (EasyPool)
  • Алексей Охрименко (SimplePEG, CSSComb)
  • Роман Дворнов (Basis.js, CSSO)
  • Евгений Алексеев (Archlinux)
  • Вадим Жуков (OpenBSD)

Все время на площадке будут опытные разработчики, хорошо знакомые с open-source. В конце дня наиболее ярко проявившие себя участникам встречи получат призы. Снеки и напитки — весь день.

Exantech — это тех­но­ло­ги­че­ская ла­бо­ра­то­рия и вен­чур­ный фонд, со­здан­ные ин­ве­сти­ци­он­ной ком­па­ни­ей EXANTE. Ком­па­ния за­ни­ма­ет­ся про­ек­та­ми в об­ла­сти фи­нан­со­вых тех­но­ло­гий и крип­то­ва­лют и ста­ра­ет­ся сде­лать фи­нан­со­вую от­расль ближе и по­нят­нее людям.

>>> Регистрация

джем

Ась? Какой, нафиг, джем? А капусту квасить не будете?

тех­но­ло­ги­че­ская ла­бо­ра­то­рия и вен­чур­ный фонд, со­здан­ные ин­ве­сти­ци­он­ной ком­па­ни­ей

Жуть какая.

Чёрт его знает что вы проводите за мероприятие, но от подачи бросает в дрожь.

JacobTwoTwo ()
Ответ на: комментарий от JacobTwoTwo

Ну напишите вы уже, что это за Hacktoberfest такой. Вроде, по написанному понятно, что это такое мероприятие, где участники пишут пулл-реквесты. А куда, в какие проекты, с какой целью, какие ограничения? Всё же это не настолько известная дата, как Новый год и даже как День Сисадмина. :)

hobbit ★★★★★ ()
Последнее исправление: hobbit (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от hobbit

Ну напишите вы уже, что это за Hacktoberfest такой

Да хрен его знает. Скорее всего соберётся толпа непонятно кого, расставят стутья и будут слушать других непонятно кого, попьют кофе и разойдутся.

JacobTwoTwo ()
Ответ на: комментарий от JacobTwoTwo

Извиняюсь, не на то ответил. Это, конечно, к ТСу был вопрос (ну или к модераторам теперь уже, раз подтвердили). А то про джем расписали, а про то, в честь чего джем - непонятно.

hobbit ★★★★★ ()
Последнее исправление: hobbit (всего исправлений: 1)
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