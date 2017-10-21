C++ User Group, встреча в Москве

Бонжур, лез ами!

C++ User Group начинает проводить регулярные встречи в Москве по примеру Санкт-Петербурга: одна встреча каждый месяц-полтора. На каждой встрече от одного до трёх докладов, каждая встреча в офисе какой-нибудь доброй компании, которая согласится пустить в гости.

Первая встреча пройдет 6 ноября в офисе Align Technology. На встрече будет три доклада. Откроет встречу специальный гость: Sean Parent, ведущий научный сотрудник (principal scientist) и архитектор ПО из Adobe.

Зарегистрироваться на встречу можно здесь.

Программа встречи

14:00 Регистрация;

14:30 Sean Parent, “Better Code: Human interface”;

16:00 Mikhail Matrosov, “Daily C++: algorithms and iterators”;

17:30 Anton Tokar, “Boost::multi_index debug visualization in Visual Studio”.

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