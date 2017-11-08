Restyaboard 0.6

Restyaboard — это Trello-подобная канбан-доска на PHP. Выпускается под двойной лицензией — OSL 3.0 и коммерческой.
Улучшения в этой версии:
- Улучшения пользовательского интерфейса чатов.
- Справа от списков комментариев добавлены кнопки редактирования и удаления.
- В колонке поиска доступны заголовки списков.
- Улучшения просмотра подробностей о карточке пользователя.
Важные исправления:
- Исправления, связанные с iOS-приложением MyRestyaboards.
- При выводе пустых досок иногда спонтанно закрывалась сессия.
- При прикреплении изображений из галереи выбиратель изображений был скрытым.
- Проблема с открытием вложения из карточки (примечание: нужно обновить как Web-движок Restyaboard, так и мобильное приложение).
- Доски спонтанно становились пустыми.
- При добавлении вложений исчезали описания.
- При получении ответа 401 отображалось ложное сообщение об оффлайн-синхронизации.
- Неправильный временные зоны в iCal-файлах.
- Несколько записей о временных зонах для одних и тех же расположений.
- Экранирование HTML/XML в комментариях.
- Экспорт в Календарь Google не публиковал все события.
- Зависания при сохранении или перемещении карточки другим пользователем.
- Тормоза при использовании несколькими пользователями подряд.
- Проблемы с карточками из-за почтовых адресов в комментариях.
- Удалённые карточки отображались в ElasticSearch.
- Просроченные OAuth-токены приводили к пустой странице вместо редиректа на страницу входа.
- Пустое пространство на странице доски в IE11.
- При постинге комментариев и описаний игнорировалась синтаксическая разметка.
Обновление:
Благодаря простому установочному скрипту можно обновиться в мгновение ока.
Но перед этим лучше скопировать базу.
Сразу после обновления движка пользователям Restyaboard будет предложено обновить страницу. Если по какой-то (маловероятной) причине это не поможет — очистите браузерный кэш. Некоторым тяжёлым пользователям может понадобиться почистить localStorage, чтобы получить корректный пользовательский интерфейс.
Важные ссылки:
>>> Restyaboard
>>> Демо
>>> Google-группа/форум Restya
>>> Приложения
>>> iOS-приложение
>>> Коммерческие приложения и расценки
>>> Контакты