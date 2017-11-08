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НовостиOpen Source

Restyaboard 0.6

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Restyaboard — это Trello-подобная канбан-доска на PHP. Выпускается под двойной лицензией — OSL 3.0 и коммерческой.

Улучшения в этой версии:

  • Улучшения пользовательского интерфейса чатов.
  • Справа от списков комментариев добавлены кнопки редактирования и удаления.
  • В колонке поиска доступны заголовки списков.
  • Улучшения просмотра подробностей о карточке пользователя.

Важные исправления:

  • Исправления, связанные с iOS-приложением MyRestyaboards.
  • При выводе пустых досок иногда спонтанно закрывалась сессия.
  • При прикреплении изображений из галереи выбиратель изображений был скрытым.
  • Проблема с открытием вложения из карточки (примечание: нужно обновить как Web-движок Restyaboard, так и мобильное приложение).
  • Доски спонтанно становились пустыми.
  • При добавлении вложений исчезали описания.
  • При получении ответа 401 отображалось ложное сообщение об оффлайн-синхронизации.
  • Неправильный временные зоны в iCal-файлах.
  • Несколько записей о временных зонах для одних и тех же расположений.
  • Экранирование HTML/XML в комментариях.
  • Экспорт в Календарь Google не публиковал все события.
  • Зависания при сохранении или перемещении карточки другим пользователем.
  • Тормоза при использовании несколькими пользователями подряд.
  • Проблемы с карточками из-за почтовых адресов в комментариях.
  • Удалённые карточки отображались в ElasticSearch.
  • Просроченные OAuth-токены приводили к пустой странице вместо редиректа на страницу входа.
  • Пустое пространство на странице доски в IE11.
  • При постинге комментариев и описаний игнорировалась синтаксическая разметка.

Обновление:

Благодаря простому установочному скрипту можно обновиться в мгновение ока.

Но перед этим лучше скопировать базу.

Сразу после обновления движка пользователям Restyaboard будет предложено обновить страницу. Если по какой-то (маловероятной) причине это не поможет — очистите браузерный кэш. Некоторым тяжёлым пользователям может понадобиться почистить localStorage, чтобы получить корректный пользовательский интерфейс.

Важные ссылки:

>>> Restyaboard

>>> Демо

>>> Google-группа/форум Restya

>>> GitHub / сборник ошибок

>>> Приложения

>>> iOS-приложение

>>> Коммерческие приложения и расценки

>>> В разработке участвовали

>>> Контакты

>>> Дружелюбный перечень изменений

Ответ на: комментарий от anonymous

«Tréllo — это бесплатное веб-приложение для управления проектами небольших групп» «Канбан (яп. カンバン камбан) — система организации производства и снабжения, позволяющая реализовать принцип «точно в срок».» Как вам в мезозое живётся?

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Ты просто не знаешь о современном и модном эффективном тайм-менеджменте в айти-проджектах. Аджайл, скрам, камбан (кто ещё раз напишет «канбан» — получит по еб@лу учебником Нечаевой), вот это вот всё.
Тебе срочно надо записаться на курсы, а ещё лучше — нанять скрам-мастера, чтобы он помог тебе сорганизоваться и повысить персональную эффективность.

dogbert ★★★★★ ()

Trello-подобная канбан-доска

Кто все эти люди? Это софт, которым коучи тренингуют тайм-менеджеров и мерчендайзеров?

Напиши, что это вообще такое, тут не только минетжеры по клинингу сидят.

EternalNewbie ()
Open Source