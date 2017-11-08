Amazon Web Services в будущем переедет на KVM

AWS вводят новые гипервизоры под контролем KVM для новых инстансов С5, а в будущем и для прочих новых виртуальных машин.

AWS показали свой новый гипервизор, основанный на KVM, a не Xen, на который они полагались многие годы.

Новый гипервизор был упомянут в пояснениях к новому инстансу EC2 под названием «C5»: «Инстансы C5 используют новый гипервизор EC2, основанный на технологии KVM», говорится в FAQ.

Еще более интересной является дополнительная новость от AWS: «в будущем мы будем использовать этот гипервизор для запуска других разновидностей инстансов», что звучит так, как будто AWS собираются бросать использование Xen.

C5 доступны в следующих датацентрах AWS: US East, US West (Oregon), и в Европе, по требованию клиентов. Обещают расширить список регионов в ближайшем будущем.

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