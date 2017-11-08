День СПО 2017 в Екатеринбурге

Приглашаем на одно из крупнейших в Екатеринбурге IT-мероприятий, посвящённых Open Source — «День свободного программного обеспечения»!

Когда: 18 ноября 2017 г. (суббота), с 12:00 до 18:10.

Где: Екатеринбург, Хохрякова, 3а, 3 этаж.

Контакты: kot@ot-club.org и +7 (912) 230-04-67.

Программа мероприятия содержит восемь докладов о внедрении и практическом использовании свободного ПО. Хедлайнер мероприятия, игровой видеоблогер Дмитрий Моисеев aka Newbilius примет участие с докладом о процессе создания обзоров и применении Open Source для решения возникающих при этом задач и проблем.

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