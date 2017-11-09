Митап «Инструменты контроля качества» / 11 ноября 2017

11 ноября 2017 года Сбербанк-Технологии проведет в Новосибирске митап: «Инструменты контроля качества». В роли спикеров выступят эксперты новосибирского офиса СберТеха Аркадий Дементьев и Артём Гетманский.

Как оценить полноту и качество регрессионой модели тестирования? Как понять, что выполняемый тест-кейс затрагивает именно тот функционал, который необходимо проверить? На эти, а также другие актуальные вопросы Аркадий Дементьев ответит в своем выступлении на тему «Аудит качества тестирования, переход к микросервисной архитектуре». Гостей мероприятия ждут интересные кейсы с примерами использования стандартного механизма аудита Oracle, для мониторинга этапов тестирования.

Доклад Артёма Гетманского «Построение системы мониторинга OVER 400 хостов+» будет посвящен архитектуре мониторинга. Спикер опишет концепцию оценки стенда по принципу «скважины», расскажет об использовании «умных» триггеров для обнаружения проблем, подскажет, как найти решение нетривиального вопроса визуализации значений метрик > 400 хостов.

Разработка в Сбербанк-Технологиях ведется с использованием фреймворков с открытым исходным кодом и свободного ПО, целевая платформа - GNU/Linux. Данный митап является идеальным поводом задать докладчикам вопросы по поводу действительно масштабной разработки такого рода.

Программа митапа:

13.00-14.00 – Кофе-брейк;

14:00-14:10 – Открытие митапа;

14:10-15:10 – Доклад Аркадия Дементьева;

15:10-15-20 – Вопросы;

15:20-16:20 – Доклад Артема Гетманского;

16:20-16:30 – Вопросы;

16:30-18:00 – Фуршет.

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