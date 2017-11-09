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НовостиOpen Source

QCAD 3.19.0

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Выпущена новая версия свободной двухмерной САПР QCAD и ее коммерческой версии.

Главным новшеством коммерческой редакции этой версии стала возможность создавать видовые экраны (viewports) для размещения фрагментов чертежей на печатном листе в заданном пользователем масштабе.

Кроме того:

  • добавлено конвертирование выбранных сплайнов в дуговые сегменты при создании полилинии;
  • добавлена возможность указать произвольный шаблон как используемый по умолчанию при создании нового четежа;
  • реализовано запоминание настроек печати для каждого блока и пространства печати;
  • состояние развёрнутости/свёрнутости вложенных слоёв теперь пишется в файл;
  • в QCAD/CAM добавлен постпроцессор DXF с настраиваемыми параметрами обработки и корректной записью в файл пути режущего устройства.

В свободной редакции улучшена производительность при работе со сложными чертежами (где много блоков), включен свободный шрифт osifont (с кириллическими глифами), внесены разные мелкие улучшения.

Планов переносить функции работы с видовыми экранами в свободную версию у разработчика QCAD нет.

>>> Подробности

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Проверено: Shaman007 ()

Главным новшеством коммерческой редакции этой версии стала возможность создавать видовые экраны (viewports) для размещения фрагментов чертежей на печатном листе в заданном пользователем масштабе.

А-А-А-А-А-А-А! Товарищи! Революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась!

Zubok ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Zubok

Но там есть небольшая хрень. Когда ты на печатном листе меняешь масштаб вьюпорта, в режиме чертежа у тебя тоже меняется масштаб всего, вокруг чего ты этот вьюпорт отчертил. У меня лично это вызывает вопросы. Как, впрочем, и некоторые другие моменты реализации.

AP ★★★★★ ()
Последнее исправление: AP (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от Zubok

А еще бы скриптования хотелось. Ribbon в какую-то свою последнюю версию (несвободную) добавил хотя бы QSL (кажется, так зовется?), но даже этого нет в свободной версии. Надо бы на LibreCAD глянуть. Может, туда что добавили.

У либрекада в третьей ветке один сплошной Lua. Вот только пользоваться этой веткой невозможно пока :)

AP ★★★★★ ()

ланов переносить функции работы с видовыми экранами в свободную версию у разработчика QCAD нет.

Зачем это поделие нужно, когда есть бесплатный (но не открытый) DraftSight . Жаль под linux только бесплатная версия и есть, я бы купил PRO, цена адекватная.

shpinog ()
Последнее исправление: shpinog (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от shpinog

Зачем это поделие нужно, когда есть бесплатный (но не открытый) DraftSight.

Драфтсайт неплох, спору нет. Вот только в дебиане он у меня падает сразу после запуска. И на багрепорты разработчики вообще никак не реагируют.

AP ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от AP

На 16.04 работает , на арче тоже. Смотри какая у тебя версия . На арче последняя 2018sp0 завелась простым подсовыванием другой ссылки в pkgbuild c aur . Все предыдущие за последние полгода которые выходили в LTS ветке убунты тоже работали.

shpinog ()

включен свободный шрифт osifont (с кириллическими глифами)
https://github.com/hikikomori82/osifont

Надо бы ещё и шрифт OpenGost добавить в поставку

https://bitbucket.org/fat_angel/opengostfont

В LibreCAD 2.x уже давным давно добавлены и OpenGost, и шрифты по стандартам ISO

http://forum.librecad.org/Opengost-Font-td5710638.html

https://github.com/LibreCAD/LibreCAD/tree/master/librecad/support/fonts

К сожалению, в LibreCAD 1.x-2.x оригинальный osifont добавить не получится из-за несовместимости лицензий

https://github.com/LibreCAD/LibreCAD/issues/512

Но вот в будущем LibreCAD 3.x таких проблем не будет ;-)

atsym ★★★★ ()
Ответ на: комментарий от shpinog

последняя 2018sp0

Скачал, но ещё не ставил, кажется.

простым подсовыванием другой ссылки в pkgbuild

Где почитать подробнее? Все слова знакомы, но воедино не складываются :)

AP ★★★★★ ()
Open Source