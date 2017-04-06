Доходы Red Hat за 2016 год превысили 2,4 миллиарда долларов США

Общие финансовые показатели за 2016 год составили:

Основную часть дохода Red Hat составили доходы от продаж коммерческих подписок на услуги компании — на них приходится почти 90% от всех доходов (в последнем квартале на них пришлось 560 из 629 млн долларов США дохода). Наибольший рост дохода наблюдается у подписок, связанных с разработкой программного обеспечения и новых технологий (40-процентный рост в четвертом квартале 2016 года, 36-процентный рост в 2016 году году).

«Мы закрыли год с исключительной доходностью. Четвертый квартал 2016 года ознаменовал наш 60-й квартал подряд рост выручки, и мы перешли рубеж в 2 миллиарда долларов США, что явилось значительной вехой в доходах от подписки и суммарной отсроченной выручкой за финансовый год», — заявил Джим Уайтхерст. «По мере того, как заказчики принимают цифровое преобразование, они обращаются к Red Hat в качестве стратегического партнера для предоставления решений, которые могут помочь им реализовать преимущества этих инициатив. Предприятия и поставщики услуг все чаще используют гибридные облачные инфраструктуры и технологии с открытым исходным кодом, что подпитывает наш рост и позиционирует Red Hat на длительный срок».