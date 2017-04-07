LINUX.ORG.RU
НовостиUbuntu Linux

Разработчик дистрибутива Ubuntu компания Canonical увольняет от 30% до 60% сотрудников

 ,


0

1

По инфомации издание The Register основатель и владелец компании Марк Шаттлворт активно ищет инвесторов готовых вложиться в убыточную на сегодняшний день компанию и дал поручения всем подразделениям Canonical подготовить план действий при лучшем, нейтральном и худшем сценариях. При лучшем сценарии в случае если в самое ближайшее время удастся найти инвесторов готовых взять на себя финансирование компании будет сокращено 30% персонала, а в худшем - 60%. Поиск инвесторов по сложившейся в финансовых кругах практике может означать фактически продажу компании полностью или частично, в любом случае Марк Шаттлворт потеряет единоличный контроль над Canonical и неизвестно будут ли новые собственники заинтересованы в дальнейшем продолжении работы над дистрибутивом Ubuntu. В основном под увольнение попадут разработчики, ожидается что увольнения не затронут работников службы поддержки и консультирования, а также иных подразделений приносящийх доход. Целью сокращений разработчиков заявлено приведение деятельности компании к корпоративным стандартам, принятым в индустрии и нацеленным на получение прибыли вместо не приносящей дохода разработки. Таким образом компания Canonical сокращает фактически весь персонал связанный с разработкой и участием в opensourse-проектах, оставляя только направления непосредственно приносящие доход и перспективные с коммерческой точки зрения.

>>> Подробности

★★★★★

Проверено: Shaman007 ()

Целью сокращений разработчиков заявлено приведение деятельности компании к корпоративным стандартам, принятым в индустрии и нацеленным на получение прибыли вместо не приносящей дохода разработки.

То есть все это время каноникал занималась не приносящей дохода разработкой? Это как вообще? Каким идиотом надо быть??

curufinwe ★★★ ()

Ну что поделать. От Unity 8 денег не было, на убунту донатили мало и кормились они, как я понимаю, только за счёт enterprise. Линукс не для десктопа не только потому, что фрагментация и прочее, а просто за это никто не хочет платить. Ну, ИМХО, жду заявлений, что я не прав.

datafile4 ()

Многолетнее подозрение, что с самого начала проект Ubuntu был пшиком на постном масле, только дискредитировавшим линукс все эти годы, окончательно подтвердились. Может и хорошо, что эти вредители больше не собираются вредить.

curufinwe ★★★ ()
Последнее исправление: curufinwe (всего исправлений: 1)

Несколько лет назад была бы истерика, а сейчас всё рано что будет с убунтой, не жалко. Космонавт сам во всём виноват. Новатор епт. Не нужно было плевать в ссообществ. Много кто уже свалил на другие дистры, которые ни чем не худе, а то лучше. По крайней мере без гениальных решений и современных трендов в видимости космонавта, которх быдлу без его мудрого наставничества не понять.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от datafile4

Естественно, платить люди готовы за инструмент, который приносит еще большие деньги. А за запускалку для ютуба на кухне никто платить не хочет. Вот и весь десктоп для «простого пользователя».

curufinwe ★★★ ()
Ответ на: комментарий от curufinwe

Дискредитирует ШГ во всех остальных дистрибутивах. И секс с системой после установки конечно же не вредитель, нет. В системе обязательно всё должно не работать из коробки. Должны быть шрифты в Г, возня с конфигами, падения, чтобы драйвера ставились с 12-го раза. Пользователю не нужно же просто накатить дистр за 2 минут и сразу работать, нет. Он должен постичь дзен, чтобы понять, что Windows - хрень со своими шрифтами и лёгкой установкой драйверов.

datafile4 ()

Речь идёт о сокращении штата команды разработчиков Unity, но не как всей Canonical! Желтизна в заголовке! Космонавт жив!

anonymous ()

Остается пожелать уволенным из Canonical разработчикам успешной карьеры мейнтейнеров дебиана.

Это ж додуматься, уволить разработчиков и оставить одних маркетоидов, якобы это они прибыль приносят. А что они продвигать теперь будут? Дебиан что ли? Разрабатывать то собственный дистрибутив больше некому.

curufinwe ★★★ ()
Ответ на: комментарий от datafile4

Можно подумать, упрощение десктопа только из-за деятельности Canonical произошло. Это не так. А на шрифты обращают внимание только нежные ранимые лирики с гипертрофированным чувством прекрасного. Денег такие всё равно не приносят, пусть тратят на смузи и томики Ахматовой.

Skull ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от datafile4

Это ты о чем? Вот скажи, ты тоже Мандрейк 10 не видел? Это во-первых.

Во-вторых, я использовал несколько версий Альта, Дебиана, Убунту, Мандривы, и Арч. И нигде (!!!) не было описанных тобой проблем. Альт и мандрива так вообще работали из коробки лучше чем убунту, и настроек через GUI там заметно больше. Что ж вы все, любители убунту, кроме нее ничего не пробовали что ли и сказки венского леса рассказываете?

Еще раз, для тех кто не знает истории - идею линукса на десктопе придумали до Canonical, первые дистрибутивы, дружественные к пользователю десктопа, создали до Canonical. Ее заслуг тут нет совсем.

curufinwe ★★★ ()
Ответ на: комментарий от Skull

Надоели уже поехавшие, которые уверены, что до Каноникал не было десктопного линукса. Наверное и гном с кде лично Марк написал.

Я пробовал в начале нулевых Alt Linux Compact 2, так он был более готов для простого пользователя, чем все современные дистрибутивы. Один установщик чего стоил.

curufinwe ★★★ ()
Ответ на: комментарий от curufinwe

Будут как раньше сидеть на кодовой базе лебиан со своими нескучными обоями и конками, плюс несколько что-то там на чем они зарабатывают. Это скорее откат к прежней убунте, они же с этого и начинали. Это потом понабирали штата и начали плодить свои велосипеды. Сейчас всех(большинство) разгонят ссаными тряпками и продолжат доводить до ума чужой код своими конфигами и заплатками.

anonymous ()

-- Был Ubuntu баг #1 «Microsoft has a majority market share»
-- Космонавт захотел сделать нормальную десктопную систему для людей
-- Начало получаться
-- Все это не приносит бабла
-- Забиваем на десктоп для людей, переходим на клауд-технологии и интерпрайз, потому что там бапки

sphericalhorse ★★ ()
Ubuntu Linux