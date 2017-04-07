Разработчик дистрибутива Ubuntu компания Canonical увольняет от 30% до 60% сотрудников

Это ты о чем? Вот скажи, ты тоже Мандрейк 10 не видел? Это во-первых.

Во-вторых, я использовал несколько версий Альта, Дебиана, Убунту, Мандривы, и Арч. И нигде (!!!) не было описанных тобой проблем. Альт и мандрива так вообще работали из коробки лучше чем убунту, и настроек через GUI там заметно больше. Что ж вы все, любители убунту, кроме нее ничего не пробовали что ли и сказки венского леса рассказываете?

Еще раз, для тех кто не знает истории - идею линукса на десктопе придумали до Canonical, первые дистрибутивы, дружественные к пользователю десктопа, создали до Canonical. Ее заслуг тут нет совсем.