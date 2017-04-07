Разработчик дистрибутива Ubuntu компания Canonical увольняет от 30% до 60% сотрудников

По инфомации издание The Register основатель и владелец компании Марк Шаттлворт активно ищет инвесторов готовых вложиться в убыточную на сегодняшний день компанию и дал поручения всем подразделениям Canonical подготовить план действий при лучшем, нейтральном и худшем сценариях. При лучшем сценарии в случае если в самое ближайшее время удастся найти инвесторов готовых взять на себя финансирование компании будет сокращено 30% персонала, а в худшем - 60%. Поиск инвесторов по сложившейся в финансовых кругах практике может означать фактически продажу компании полностью или частично, в любом случае Марк Шаттлворт потеряет единоличный контроль над Canonical и неизвестно будут ли новые собственники заинтересованы в дальнейшем продолжении работы над дистрибутивом Ubuntu. В основном под увольнение попадут разработчики, ожидается что увольнения не затронут работников службы поддержки и консультирования, а также иных подразделений приносящийх доход. Целью сокращений разработчиков заявлено приведение деятельности компании к корпоративным стандартам, принятым в индустрии и нацеленным на получение прибыли вместо не приносящей дохода разработки. Таким образом компания Canonical сокращает фактически весь персонал связанный с разработкой и участием в opensourse-проектах, оставляя только направления непосредственно приносящие доход и перспективные с коммерческой точки зрения.
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