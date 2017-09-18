Ardour 5.12

Выпущена новая версия Ardour — свободной цифровой станции звукозаписи.
Основные изменения затронули применение шаблонов в программе. Раньше эта функциональность была cпрятана в дебрях интерфейса, но уже в 5.11 появился единый диалог управления шаблонами сессий и дорожек. Теперь же шаблоны выдвинуты на первый план в диалогах создания сессии и добавления дорожек/шин.
Чем они полезны...
Во-первых, вы можете создавать заготовки сессий с заранее настроенной привязкой каналов звукового интерфейса к дорожкам и шинам, группировкой дорожек, привязкой дорожек к VCA и прочим.
Во-вторых, вы можете создавать новые дорожки, в которые автоматически добавлен, скажем, программный синтезатор с определенным патчем и его обработка эффектами. Или эмулятор предусилителя и кабинета с выстроенной цепочкой эмуляторов гитарных педалей и заранее заданными их настройками.
Для всего этого теперь есть намного более удобный интерфейс. В частности, при выборе Empty Template в качестве шаблона новой сессии вы можете воспользоваться мастером и быстро указать программе, какие типовые дорожки должны быть созданы (вокал, бэк-вокал, гитара, бас-гитара, фортепиано и т.д.).
Прочие изменения:
- на Lua теперь можно создавать шаблоны сессий и дорожек, а также создавать, удалять и назначать/снимать VCA;
- в контекстном меню названия MIDI-дорожек появился выбор патчей;
- в рисуемые хостом диалоги виртуальных инструментов добавлена фортепианная клавиатура для прослушивания патчей;
- добавлена поддержка расширения LV2, которое позволяет плагину сообщать хосту о смене банка/программы;
- улучшена эвристика показа соединений в компактном представлении канала микшера;
- панель обзора по умолчанию теперь охватывает существующие области, а не сессию целиком;
- повышен приоритет потока, в котором пишется автоматизация, чтобы не терять передаваемые данные.
- исправлено немало ошибок.
С выпуском этой версии команда переключается на разработку Ardour 6. Предполагается, что следующее крупное обновление программы упростит создание электронной музыки.
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