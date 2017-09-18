Ardour 5.12

Выпущена новая версия Ardour — свободной цифровой станции звукозаписи.



Основные изменения затронули применение шаблонов в программе. Раньше эта функциональность была cпрятана в дебрях интерфейса, но уже в 5.11 появился единый диалог управления шаблонами сессий и дорожек. Теперь же шаблоны выдвинуты на первый план в диалогах создания сессии и добавления дорожек/шин.



Чем они полезны...



Во-первых, вы можете создавать заготовки сессий с заранее настроенной привязкой каналов звукового интерфейса к дорожкам и шинам, группировкой дорожек, привязкой дорожек к VCA и прочим.



Во-вторых, вы можете создавать новые дорожки, в которые автоматически добавлен, скажем, программный синтезатор с определенным патчем и его обработка эффектами. Или эмулятор предусилителя и кабинета с выстроенной цепочкой эмуляторов гитарных педалей и заранее заданными их настройками.



Для всего этого теперь есть намного более удобный интерфейс. В частности, при выборе Empty Template в качестве шаблона новой сессии вы можете воспользоваться мастером и быстро указать программе, какие типовые дорожки должны быть созданы (вокал, бэк-вокал, гитара, бас-гитара, фортепиано и т.д.).



Прочие изменения:

на Lua теперь можно создавать шаблоны сессий и дорожек, а также создавать, удалять и назначать/снимать VCA;



в контекстном меню названия MIDI-дорожек появился выбор патчей;



в рисуемые хостом диалоги виртуальных инструментов добавлена фортепианная клавиатура для прослушивания патчей;



добавлена поддержка расширения LV2, которое позволяет плагину сообщать хосту о смене банка/программы;



улучшена эвристика показа соединений в компактном представлении канала микшера;



панель обзора по умолчанию теперь охватывает существующие области, а не сессию целиком;



повышен приоритет потока, в котором пишется автоматизация, чтобы не терять передаваемые данные.



исправлено немало ошибок.

С выпуском этой версии команда переключается на разработку Ardour 6. Предполагается, что следующее крупное обновление программы упростит создание электронной музыки.

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