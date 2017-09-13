Определен срок коммерческой поддержки Ubuntu 12.04 LTS

Ранее было сообщено о продолжении поддержки в приватном режиме 12.04 LTS. Сейчас же был установлен срок окончания приватной поддержки - апрель 2019 года. После апреля 2019 года и приватная поддержка Ubuntu 12.04 LTS будет окончена. Также был добавлен аналог Subscription-manager в Precise - ubuntu-advantage. Публичная поддержка 14.04 LTS также будет окончена в 2019 году, приватная поддержка 14.04 пока не анонсирована. 12.04 был последним LTS-релизом, основанным полностью на традиционных компонентах Linux, таких как Consolekit.

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