Вышел симулятор электроники Ngspice-27

Ngspice — консольный симулятор электронных схем, использующий формат списка цепей (netlist) SPICE-3f5, совместимый с большинством проприетарных SPICE-симуляторов. Ngspice позволяет моделировать электронные схемы в статическом режиме, во временной и частотной области, производить спектральный анализ, шумовой анализ, анализ нелинейных искажений.

17 сентября вышла очередная версия программы — Ngspice-27. С момента предыдущего релиза прошло три года. Функционал программы устоялся, поэтому улучшений немного. Список изменений следующий:

добавлены таблично задаваемые элементы XSPICE;

добавлены функции постпроцессора, улучшающие экспорт результатов моделирования, в том числе из цифровых схем XSPICE;

улучшена реализация моделей МДП-транзисторов HiSIM и BSIM;

добавлена поддержка OpenMP для моделей транзисторов BSIM;

добавлены новые математические функции и системные переменные;

исправлены ошибки, обновлена документация;

В качестве графического интерфейса для Ngspice можно использовать KiCAD (последние версии) и Qucs-S, либо экспортировать нетлист из gEda или Eagle. Полный список возможных GUI для Ngspice смотрите здесь: http://ngspice.sourceforge.net/resources.html.

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