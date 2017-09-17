Флеймграфы — незаменимый инструмент в поиске узких мест, к сожалению, существующие инструменты для их создания в питоне основаны на статистическом построении трейса и не могут похвастаться точностью.

cProfile может отдавать очень точные тайминги, плюс можно указать собственный таймер и собирать стату только по времени cpu (не wall clock, фильтруя ожидание на io). Но cProfile схлопывает ромбовидные пути в трейсах и потеря этой информации затрудняет отрисовку флеймграфов при помощи популярного flamegraph.pl (http://www.brendangregg.com/flamegraphs.html).

Flameprof может восстановить информацию и выдать корректный трейслог, по которому можно сделать флеймграф, используя flamegraph.pl или встроенный в flameprof генератор svg.

Всем успехов в профилировке!

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