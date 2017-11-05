4 ноября 2017 года состоялся релиз SeaMonkey 2.49 — новой версии интегрированного пакета в лучших традициях Mozilla Suite, включающего в себя браузер, клиент электронной почты, групп новостей, IRC и простой редактор веб-страниц.

Кодовая база новой версии синхронизирована с Firefox 52.4 ESR (соответственно, все улучшения этой версии перенесены и в SeaMonkey), а в почтовый клиент перенесены исправления из Thunderbird 52.4 (обширный перечень которых можно посмотреть здесь).

Также в новой версии:

для сборки по умолчанию используется GTK3. Если возникают проблемы с отображением интерфейса — сообщите об ошибке, но сначала попробуйте другую системную тему (многие из них неправильно работают с Firefox, Thunderbird и SeaMonkey);



почтовый клиент по-новому обрабатывает изображения при их прикреплении к составляемому сообщению, что должно улучшить совместимость с MS Office и Libreoffice. Кроме того, изображения из интернета больше не скачиваются и не прикрепляются автоматически (данное поведение можно изменить настройкой mail.compose.attach_http_images);



цитаты в сообщениях электронной почты теперь выделяются другим цветом (может сломать ранее установленные стили редактора сообщений, поскольку теперь добавлен специальный стиль «messageQuotes.css»).

>>> Release notes