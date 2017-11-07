Shotcut 17.11

Shotcut - это нелинейный видеоредактор, использующий FFmpeg для работы с медиа, с возможностью использования плагинов эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Написан на C++ с использованием тулкита Qt5 под лицензией GPLv3.

Изменения:

Меню «Добавить фильтр» теперь встроенное, а не всплывающее.

Добавлен лейбл мастера на временную шкалу.

Показ значка фильтра на дорожке при применении фильтров.

Приоритет временной шкалы '0' над плейлистом.

Отключено масштабирование временной шкалы, пока ползунок прокрутки не отпущен.

Добавлены предупреждения при экспорте, если файл не может быть записан, уже открыт в проекте или мало места на диске.

Перевод на Непальский язык.

В текстовый фильтр добавлена кнопка для вставки символа #.

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