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Shotcut 17.11

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Shotcut - это нелинейный видеоредактор, использующий FFmpeg для работы с медиа, с возможностью использования плагинов эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Написан на C++ с использованием тулкита Qt5 под лицензией GPLv3.

Изменения:

  • Меню «Добавить фильтр» теперь встроенное, а не всплывающее.
  • Добавлен лейбл мастера на временную шкалу.
  • Показ значка фильтра на дорожке при применении фильтров.
  • Приоритет временной шкалы '0' над плейлистом.
  • Отключено масштабирование временной шкалы, пока ползунок прокрутки не отпущен.
  • Добавлены предупреждения при экспорте, если файл не может быть записан, уже открыт в проекте или мало места на диске.
  • Перевод на Непальский язык.
  • В текстовый фильтр добавлена кнопка для вставки символа #.

>>> Подробности

Написан на C++ с использованием тулкита Qt5

Но зачем-то просит SDL2. Неужели в SDL2 есть что-то критически необходимое для проектов на Qt5?

atsym ★★★★ ()
Мультимедиа