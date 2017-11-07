Shotcut 17.11

Shotcut - это нелинейный видеоредактор, использующий FFmpeg для работы с медиа, с возможностью использования плагинов эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Написан на C++ с использованием тулкита Qt5 под лицензией GPLv3.
Изменения:
- Меню «Добавить фильтр» теперь встроенное, а не всплывающее.
- Добавлен лейбл мастера на временную шкалу.
- Показ значка фильтра на дорожке при применении фильтров.
- Приоритет временной шкалы '0' над плейлистом.
- Отключено масштабирование временной шкалы, пока ползунок прокрутки не отпущен.
- Добавлены предупреждения при экспорте, если файл не может быть записан, уже открыт в проекте или мало места на диске.
- Перевод на Непальский язык.
- В текстовый фильтр добавлена кнопка для вставки символа #.
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