Разговор с программистом из SpaceX. Учился в Хмельницке (Вопрос: Как вы лично относитесь к высшему образованию в России? Ответ: Я не получал высшего образования в России.), работал в Microsoft, Google. C 2013 в SpaceX.

Темы: устройство в SpaceX, взгляд на Илона Маска «изнутри», программирование. Вопросы про используемые языки программирования, операционные системы, железо и т.п.

«Вкратце, в полёте и системах, обслуживающих полёт, используется С++ и Linux. В менее критичных системах - широко используется Python и другие языки.»

Часть 1 https://vk.com/wall-51873373_201544 Часть 2 https://vk.com/wall-51873373_202293 Часть 3 https://vk.com/wall-51873373_202873

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