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Разговор с программистом из SpaceX.

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Разговор с программистом из SpaceX. Учился в Хмельницке (Вопрос: Как вы лично относитесь к высшему образованию в России? Ответ: Я не получал высшего образования в России.), работал в Microsoft, Google. C 2013 в SpaceX.

Темы: устройство в SpaceX, взгляд на Илона Маска «изнутри», программирование. Вопросы про используемые языки программирования, операционные системы, железо и т.п.

«Вкратце, в полёте и системах, обслуживающих полёт, используется С++ и Linux. В менее критичных системах - широко используется Python и другие языки.»

Часть 1 https://vk.com/wall-51873373_201544 Часть 2 https://vk.com/wall-51873373_202293 Часть 3 https://vk.com/wall-51873373_202873

>>> Подробности

используется С++ и Linux
Мы не ищем каких-то специальных “аэрокосмических программистов”. Программисты из игровой индустрии часто обладают подходящим опытом работы - на С++, поближе к железу. Системные разработчики, разработчики встраиваемых/серверных приложений тоже часто попадают в список.

А ведь у меня было какое то чувство что все эти «изделия» (теслы, фальконы) похожи на хлам из телемагазина. Он бывает красивый, иногда даже внешне очень качественно сделан, но бесполезен и не годится для выполнения заявленых задач, бесполезная пластмассовая побрякушка.

uin ★★ ()
Linux General